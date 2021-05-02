Хэмилтон обогнал Ферстаппена и Боттаса на пути к победе в Портимане
Занимая вскоре после старта лишь третье место, пилот Mercedes на трассе опередил двух соперников и стал сильнейшим
Третий Гран При сезона-2021 напомнил поклонникам Формулы 1 о недавних временах доминирования Льюиса Хэмилтона – в отличие от Бахрейна и Имолы, у семикратного чемпиона мира не было в это воскресенье достойных соперников. Британец выиграл во второй раз в этом чемпионате и в 97-й в карьере, благодаря чему упрочил лидерство в общем зачете.
Хэмилтон остался вторым после старта – лидерство сохранил обладатель поула Валттери Боттас. В самом начале второго круга на трассу выехала машина безопасности: на главной прямой столкнулись гонщики Alfa Romeo, из-за чего асфальт оказался засыпан осколками.
На рестарте с хода преследующему пару Mercedes Максу Ферстаппену удалась успешная атака – и Хэмилтон оказался третьим. Однако ему потребовалось всего четыре круга, чтобы в свою очередь опередить голландца из Red Bull в том же первом повороте. А спустя еще десять Льюис оставил позади и Боттаса.
Так как большинство участников проехали гонку с одним пит-стопом, в тройке лидером не было разницы в тактике: старт на Meduim и второй отрезок на Hard. Однако Ферстаппен, сменив шины на круг раньше Боттаса, смог обогнать того сразу после возвращения финна на трассу – это и определило итоговую тройку лидеров.
На спокойном общем фоне довольно интересной вышла борьба за лучшее время круга. За три круга до финиша за свежей мягкой резиной поехал Боттас, а за два – Ферстаппен. Валттери отобрал рекорд гонки у Хэмилтона, но Макс проехал еще быстрее под клетчатым флагом. Однако, как и накануне в квалификации, голландец сделал это с нарушением границ трассы – и бонус все же достался Боттасу.
Для Серхио Переса, который потерял на старте четвертое место, но быстро отыгрался, в Red Bull запланировали предельно поздний пит-стоп. Это не добавило мексиканцу шансов побороться за подиум – от победителя он отстал на 40 секунд.
Остальные зачетные баллы едва не достались гонщикам из середины пелотона, лучшим из которых стал Ландо Норрис. Он отлично начал гонку, а после рестарта и вовсе прошел Переса, став четвертым. И хотя пилот McLaren не смог удержать эту позицию, своих главных соперников он опередил.
Шарль Леклер финишировал шестым, опередив пару Alpine – в ней Эстебан Окон взял верх над Фернандо Алонсо. Даниэль Риккардо пробился с восьмого ряда на девятое место.
Долгое время казалось, что McLaren, Ferrari и Alpine в полном составе финишируют в десятке, но в самом конце дистанции Пьер Гасли отобрал у Карлоса Сайнса последнюю позицию в зачетной зоне.
Никита Мазепин во второй раз подряд приехал к финишу, но вновь самым последним. Команда Haas провела россиянину второй пит-стоп, переведя его на шины Soft, но это не повлияло на результат. Кроме того, судьи наказали гонщика 5-секундным штрафом на невнимание к голубым флагам – Никита помешал лидирующему в тот момент Пересу.
Не считая быстрого схода Райкконена, гонка не потеряла больше ни одного пилота: впервые с прошлогоднего Гран При Абу-Даби под клетчатый флаг проехали 19 машин.
Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию гонки в Портимане.
Результаты Гран При Португалии
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время
|Пит-стопы*
|1
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|1:34'31.421
|3
|2
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Honda
|29.148
|4
|3
|Валттери Боттас
|Mercedes
|Mercedes
|33.530
|4
|4
|Серхио Перес
|Red Bull
|Honda
|39.735
|3
|5
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|51.369
|3
|6
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|55.781
|3
|7
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|1'03.749
|3
|8
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|1'04.808
|3
|9
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|1'15.369
|3
|10
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Honda
|1'16.463
|3
|11
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|1'18.955
|3
|12
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1 lap
|3
|13
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|1 lap
|3
|14
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|1 lap
|3
|15
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Honda
|1 lap
|3
|16
|Джордж Расселл
|Williams
|Mercedes
|1 lap
|3
|17
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|2 laps
|3
|18
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|2 laps
|3
|19
|Никита Мазепин
|Haas
|Ferrari
|2 laps
|4
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|Ferrari
|Полные результаты
*каждому гонщику, кроме Райкконена, зачтены два проезда по пит-лейну за машиной безопасности
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