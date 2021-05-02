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Формула 1 / Гран При Португалии Отчет о гонке

Хэмилтон обогнал Ферстаппена и Боттаса на пути к победе в Портимане

Занимая вскоре после старта лишь третье место, пилот Mercedes на трассе опередил двух соперников и стал сильнейшим

Хэмилтон обогнал Ферстаппена и Боттаса на пути к победе в Портимане

Третий Гран При сезона-2021 напомнил поклонникам Формулы 1 о недавних временах доминирования Льюиса Хэмилтона – в отличие от Бахрейна и Имолы, у семикратного чемпиона мира не было в это воскресенье достойных соперников. Британец выиграл во второй раз в этом чемпионате и в 97-й в карьере, благодаря чему упрочил лидерство в общем зачете. 

Хэмилтон остался вторым после старта – лидерство сохранил обладатель поула Валттери Боттас. В самом начале второго круга на трассу выехала машина безопасности: на главной прямой столкнулись гонщики Alfa Romeo, из-за чего асфальт оказался засыпан осколками. 

 

На рестарте с хода преследующему пару Mercedes Максу Ферстаппену удалась успешная атака – и Хэмилтон оказался третьим. Однако ему потребовалось всего четыре круга, чтобы в свою очередь опередить голландца из Red Bull в том же первом повороте. А спустя еще десять Льюис оставил позади и Боттаса. 

Так как большинство участников проехали гонку с одним пит-стопом, в тройке лидером не было разницы в тактике: старт на Meduim и второй отрезок на Hard. Однако Ферстаппен, сменив шины на круг раньше Боттаса, смог обогнать того сразу после возвращения финна на трассу – это и определило итоговую тройку лидеров. 

 

На спокойном общем фоне довольно интересной вышла борьба за лучшее время круга. За три круга до финиша за свежей мягкой резиной поехал Боттас, а за два – Ферстаппен. Валттери отобрал рекорд гонки у Хэмилтона, но Макс проехал еще быстрее под клетчатым флагом. Однако, как и накануне в квалификации, голландец сделал это с нарушением границ трассы – и бонус все же достался Боттасу.   

 

Для Серхио Переса, который потерял на старте четвертое место, но быстро отыгрался, в Red Bull запланировали предельно поздний пит-стоп. Это не добавило мексиканцу шансов побороться за подиум – от победителя он отстал на 40 секунд. 

Остальные зачетные баллы едва не достались гонщикам из середины пелотона, лучшим из которых стал Ландо Норрис. Он отлично начал гонку, а после рестарта и вовсе прошел Переса, став четвертым. И хотя пилот McLaren не смог удержать эту позицию, своих главных соперников он опередил. 

Шарль Леклер финишировал шестым, опередив пару Alpine – в ней Эстебан Окон взял верх над Фернандо Алонсо. Даниэль Риккардо пробился с восьмого ряда на девятое место.  

Долгое время казалось, что McLaren, Ferrari и Alpine в полном составе финишируют в десятке, но в самом конце дистанции Пьер Гасли отобрал у Карлоса Сайнса последнюю позицию в зачетной зоне.

Никита Мазепин во второй раз подряд приехал к финишу, но вновь самым последним. Команда Haas провела россиянину второй пит-стоп, переведя его на шины Soft, но это не повлияло на результат. Кроме того, судьи наказали гонщика 5-секундным штрафом на невнимание к голубым флагам – Никита помешал лидирующему в тот момент Пересу.

Не считая быстрого схода Райкконена, гонка не потеряла больше ни одного пилота: впервые с прошлогоднего Гран При Абу-Даби под клетчатый флаг проехали 19 машин.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию гонки в Портимане. 

Результаты Гран При Португалии

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Пит-стопы*
1 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1:34'31.421 3
2 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Honda 29.148 4
3 Finland Валттери Боттас Mercedes Mercedes 33.530 4
4 Mexico Серхио Перес Red Bull Honda 39.735 3
5 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 51.369 3
6 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 55.781 3
7 France Эстебан Окон Alpine Renault 1'03.749 3
8 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 1'04.808 3
9 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 1'15.369 3
10 France Пьер Гасли AlphaTauri Honda 1'16.463 3
11 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 1'18.955 3
12 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo Ferrari 1 lap 3
13 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 1 lap 3
14 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1 lap 3
15 Japan Юки Цунода AlphaTauri Honda 1 lap 3
16 United Kingdom Джордж Расселл Williams Mercedes 1 lap 3
17 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 2 laps 3
18 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 2 laps 3
19 Russian Federation Никита Мазепин Haas Ferrari 2 laps 4
  Finland Кими Райкконен Alfa Romeo Ferrari    
Полные результаты

*каждому гонщику, кроме Райкконена, зачтены два проезда по пит-лейну за машиной безопасности

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