Третий Гран При сезона-2021 напомнил поклонникам Формулы 1 о недавних временах доминирования Льюиса Хэмилтона – в отличие от Бахрейна и Имолы, у семикратного чемпиона мира не было в это воскресенье достойных соперников. Британец выиграл во второй раз в этом чемпионате и в 97-й в карьере, благодаря чему упрочил лидерство в общем зачете.

Хэмилтон остался вторым после старта – лидерство сохранил обладатель поула Валттери Боттас. В самом начале второго круга на трассу выехала машина безопасности: на главной прямой столкнулись гонщики Alfa Romeo, из-за чего асфальт оказался засыпан осколками.

На рестарте с хода преследующему пару Mercedes Максу Ферстаппену удалась успешная атака – и Хэмилтон оказался третьим. Однако ему потребовалось всего четыре круга, чтобы в свою очередь опередить голландца из Red Bull в том же первом повороте. А спустя еще десять Льюис оставил позади и Боттаса.

Так как большинство участников проехали гонку с одним пит-стопом, в тройке лидером не было разницы в тактике: старт на Meduim и второй отрезок на Hard. Однако Ферстаппен, сменив шины на круг раньше Боттаса, смог обогнать того сразу после возвращения финна на трассу – это и определило итоговую тройку лидеров.

На спокойном общем фоне довольно интересной вышла борьба за лучшее время круга. За три круга до финиша за свежей мягкой резиной поехал Боттас, а за два – Ферстаппен. Валттери отобрал рекорд гонки у Хэмилтона, но Макс проехал еще быстрее под клетчатым флагом. Однако, как и накануне в квалификации, голландец сделал это с нарушением границ трассы – и бонус все же достался Боттасу.

Для Серхио Переса, который потерял на старте четвертое место, но быстро отыгрался, в Red Bull запланировали предельно поздний пит-стоп. Это не добавило мексиканцу шансов побороться за подиум – от победителя он отстал на 40 секунд.

Остальные зачетные баллы едва не достались гонщикам из середины пелотона, лучшим из которых стал Ландо Норрис. Он отлично начал гонку, а после рестарта и вовсе прошел Переса, став четвертым. И хотя пилот McLaren не смог удержать эту позицию, своих главных соперников он опередил.

Шарль Леклер финишировал шестым, опередив пару Alpine – в ней Эстебан Окон взял верх над Фернандо Алонсо. Даниэль Риккардо пробился с восьмого ряда на девятое место.

Долгое время казалось, что McLaren, Ferrari и Alpine в полном составе финишируют в десятке, но в самом конце дистанции Пьер Гасли отобрал у Карлоса Сайнса последнюю позицию в зачетной зоне.

Никита Мазепин во второй раз подряд приехал к финишу, но вновь самым последним. Команда Haas провела россиянину второй пит-стоп, переведя его на шины Soft, но это не повлияло на результат. Кроме того, судьи наказали гонщика 5-секундным штрафом на невнимание к голубым флагам – Никита помешал лидирующему в тот момент Пересу.

Не считая быстрого схода Райкконена, гонка не потеряла больше ни одного пилота: впервые с прошлогоднего Гран При Абу-Даби под клетчатый флаг проехали 19 машин.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию гонки в Портимане.

Результаты Гран При Португалии

*каждому гонщику, кроме Райкконена, зачтены два проезда по пит-лейну за машиной безопасности