Хэмилтон обновил дизайн шлема перед началом сезона Ф1

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Перед началом нового сезона Формулы 1, первый этап которого стартовал уже сегодня, пилот Mercedes Льюис Хэмилтон обновил цвета шлема. Хоть фиолетовый оттенок и остался, но уже в заметном меньшем количестве. Теперь же основным цветом стал желтый, который, кстати, можно увидеть и на машине: сейчас у Хэмилтона желтая камера и желтая обводка номеров.

По словам Льюиса, такими изменениями он «решил показать любовь к тому, как все начиналось» в его карьере – например, желтые оттенки присутствовали на шлеме Хэмилтона во времена картинга и по ходу сезонов в McLaren.

Шлем Льюиса Хэмилтона, Mercedes Фото: Lewis Hamilton

Шлем Льюиса Хэмилтона, Mercedes Фото: Lewis Hamilton

Номер Льюиса Хэмилтона на Mercedes W13 Фото: Giorgio Piola