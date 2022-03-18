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Формула 1 / Гран При Бахрейна Новости

Хэмилтон обновил дизайн шлема перед началом сезона Ф1

Семикратный чемпион сменил основную цветовую гамму

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Хэмилтон обновил дизайн шлема перед началом сезона Ф1
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Перед началом нового сезона Формулы 1, первый этап которого стартовал уже сегодня, пилот Mercedes Льюис Хэмилтон обновил цвета шлема. Хоть фиолетовый оттенок и остался, но уже в заметном меньшем количестве. Теперь же основным цветом стал желтый, который, кстати, можно увидеть и на машине: сейчас у Хэмилтона желтая камера и желтая обводка номеров.

По словам Льюиса, такими изменениями он «решил показать любовь к тому, как все начиналось» в его карьере – например, желтые оттенки присутствовали на шлеме Хэмилтона во времена картинга и по ходу сезонов в McLaren.

Шлем Льюиса Хэмилтона, Mercedes

Шлем Льюиса Хэмилтона, Mercedes

Фото: Lewis Hamilton

Шлем Льюиса Хэмилтона, Mercedes

Шлем Льюиса Хэмилтона, Mercedes

Фото: Lewis Hamilton

Номер Льюиса Хэмилтона на Mercedes W13

Номер Льюиса Хэмилтона на Mercedes W13

Фото: Giorgio Piola

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