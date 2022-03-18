Хэмилтон обновил дизайн шлема перед началом сезона Ф1
Семикратный чемпион сменил основную цветовую гамму
Перед началом нового сезона Формулы 1, первый этап которого стартовал уже сегодня, пилот Mercedes Льюис Хэмилтон обновил цвета шлема. Хоть фиолетовый оттенок и остался, но уже в заметном меньшем количестве. Теперь же основным цветом стал желтый, который, кстати, можно увидеть и на машине: сейчас у Хэмилтона желтая камера и желтая обводка номеров.
По словам Льюиса, такими изменениями он «решил показать любовь к тому, как все начиналось» в его карьере – например, желтые оттенки присутствовали на шлеме Хэмилтона во времена картинга и по ходу сезонов в McLaren.
Шлем Льюиса Хэмилтона, Mercedes
Фото: Lewis Hamilton
Шлем Льюиса Хэмилтона, Mercedes
Фото: Lewis Hamilton
Номер Льюиса Хэмилтона на Mercedes W13
Фото: Giorgio Piola
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