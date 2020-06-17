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Формула 1 / Новость

Хэмилтон обиделся на Марко за несуществующие слова. И начал жаловаться на расизм

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Хэмилтон обиделся на Марко за несуществующие слова. И начал жаловаться на расизм
Автор:
, шеф-редактор
17 июн. 2020 г., 10:49

Действующий чемпион Формулы 1 раскритиковал советника Red Bull за слова, которые тот не говорил

Шестикратный чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон написал гневный пост в социальных сетях. Гонщик раскритиковал советника команды Red Bull Хельмута Марко за слова, которые Марко не произносил. Пилот Mercedes упрекнул австрийца в пренебрежении ситуацией с расизмом.

«Хельмут, меня глубоко расстраивает то, что ты считаешь борьбу за равные права для чернокожего и цветного населения безумством. Я обиделся, – написал Хэмилтон. – Безумство – это болельщики, выкрасившие свое лицо в черный цвет и пришедшие в таком виде на трибуны, чтобы поиздеваться надо мной и моей семьей.

Безумство – это неравное и несправедливое отношение, которое я испытывал, будучи ребенком, подростком и даже взрослым мужчиной. И такое отношение было вызвано цветом моей кожи. Я надеюсь, что твои слова услышат немногочисленные люди темного цвета кожи, которые работают в твоей команде: они должны узнать о твоих взглядах и о том, как ты их воспринимаешь. Проснись. Нашему спорту нужны перемены. #Blacklivesmatter».

Льюис Хэмилтон не привел ссылку, где можно было бы увидеть реплику Хельмута Марко, которая так обидела гонщика. На момент написания заметки в интернете обнаружилась одна публикация, которая могла рассердить пилота. Это статья на англоязычном сайте Essentially Sports под названием «Обезумевший» – Хельмут Марко бросает камень в огород Льюиса Хэмилтона».

В этом материале приводится следующая цитата Хельмута Марко: «Пока некоторые гонщики ведут себя безумным образом, говоря о том, какие жизни важны, Макс Ферстаппен сосредоточен только на чемпионском титуле. Он готов к борьбе».

Оборот «какие жизни важны» является очевидной отсылкой к девизу «Черные жизни важны». Под этим слоганом в США и странах Европы проходят демонстрации в поддержку чернокожего населения, а также погромы магазинов, принадлежащих белым. В английском варианте девиз звучит как Black lives matter. Это хэштег Льюис Хэмилтон использовал в своем посте.

Ранее чемпион мира многократно высказывался в поддержку митингующих. В частности, британец раскритиковал всех участников Формулы 1, которые не поддержали протесты, за равнодушие к теме расового неравенства. Хэмилтон также одобрил действия демонстрантов, которые скинули статую в воду, так как человек, которому поставили скинутый памятник, был рабовладельцем.

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В статье Essentialy Sports говорилось, что Хельмут Марко произнес слова о безумном поведении в интервью RTL. Motorsport.com выяснил: ни на сайте, ни в эфире RTL не было этой цитаты Хельмута Марко. RTL брала много интервью у советника команды Red Bull, но ни в одном из них австриец не затрагивал тему #Blacklivesmatter и не насмехался над Льюисом Хэмилтоном. Почему такая цитата появилась на Essentialy Sports, неизвестно.

Через несколько минут после размещения гневного обращения к Хельмуту Марко в твиттере Хэмилтон удалил свой пост. На момент публикации этой заметки текст обращения Льюиса можно найти в сториз его инстаграма.

Обновление от 14:12 по московскому времени: после публикации этой новости статья на сайте Essentially Sports, где впервые появилась спорная цитата Хельмута Марко, была удалена. Зато на том же сайте появился материал о реакции Хэмилтона. И ту, и другую новость написал один и тот же автор: Абишек Барадваж.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин , Хельмут Марко
Автор Антон Погорельский

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