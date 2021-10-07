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Формула 1 / Гран При Турции Новости

Хэмилтон об угрозе отказа мотора: Здесь мы готовы лучше

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Пилот Mercedes не исключил внеплановой замены силовой установки до конца сезона, но утверждает, что проблемы с моторам Валттери Боттаса в Сочи решены

Хэмилтон об угрозе отказа мотора: Здесь мы готовы лучше

Внеплановая замена по сути новой силовой установки на болиде Валттери Боттаса в Сочи, а также слова главы Mercedes Тото Вольфа после Гран При России о том, что в команде пока до конца не знают причин снижения ее характеристик дали болельщикам Red Bull надежду, что и Льюису Хэмилтону до конца сезона придется поменять двигатель, а значит хотя бы раз стартовать с конца.

В этом году в Формуле 1 осталось шесть этапов, при этом в запасе Хэмилтона есть еще две исправные, но уже подержанные силовые установки. В Турции действующий чемпион мира подтвердил, что с мотором Боттаса разобрались, но хватит ли силовых установок до конца сезона предсказать невозможно.

«В настоящий момент силовые установки под номером один и три все еще мне доступны, – напомнил Хэмилтон. – Пока у нас нет причин отказываться от любой из них, но всегда все может поменяться. К сожалению, это не я контролирую.

Насколько я понял, мы разобрались с некоторыми проблемами, которые возникли в прошлый уик-энд. Так что здесь мы лучше готовы к гонке в плане надежности. Вообще тот уик-энд сложился очень непросто для меня и команды, и оказаться победителем я мог только при условии недопущения вообще ни одной ошибки с нашей стороны.

Что до этой трассы, то судя по всему покрытие немного доработали. Так что сложно предсказать, с какими вызовами мы столкнемся».

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