Хэмилтон об отношениях с физиотерапевтом: Мы почти живем вместе

В паддоке Формулы 1 Льюиса Хэмилтона чуть ли не чаще всего можно встретить в компании его физиотерапевта Анжелы Каллен. При этом до сих пор он не так много говорил о своей коллеге.

Но накануне гран При Америк пилот Mercedes сказал весьма много слов о Каллен, причем это были исключительно хвалебные фразы.

«Мы с Анжелой по-настоящему очень близки, – цитирует Хэмилтона crash.net. – В большой степени можно сказать, что мы живем вместе, будучи при этом близкими друзьями. Мне очень сильно повезло ее встретить.

До прихода в Формулу 1 у меня не было тренеров. В те времена их всех называли физиотерапевтами, но на самом деле они выполняли такую роль только в гоночный уик-энд.

Обычно это был какой-то парень, с которым я тренировался. Но вскоре у меня возникли проблемы. Небольшие травмы, боли в шее, всякая мелочь, но никто не мог мне с этим помочь. И только когда я встретил Анжелу, она стала первым физеотерапевтом, кто занимался со мной не только во время гонок, но и между ними, готовя меня к уик-энду.

Мы научились быть вместе, планировать наши расписания и уик-энды. С ней я знаю, что сажусь в болид настолько бодрым, насколько это возможно.

Каждый день Анжела со мной до 10-11 вечера, и с 6-7 утра. Ее роль очень важна, это очень важные для меня отношения. Не думаю, что в этом году мы стали как-то ближе, потому, что уже были близки. Нам обоим нравится наша работа, нравится работать вместе. Я очень благодарен ей за то, что она рядом и не думаю, что без нее смог бы достигнуть всего этого».