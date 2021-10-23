Билеты
Войти

Motorsport Network

part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Риккардо похвалил стабильную голову Ферстаппена Следующая / Экклстоун усомнился в приходе Andretti в Формулу 1
Формула 1 / Гран При США Новости

Хэмилтон об отношениях с физиотерапевтом: Мы почти живем вместе

Автор:
, Редактор

Семикратный чемпион Формулы 1 признался, что больше всего времени проводит с Анжелой Каллен

Хэмилтон об отношениях с физиотерапевтом: Мы почти живем вместе

В паддоке Формулы 1 Льюиса Хэмилтона чуть ли не чаще всего можно встретить в компании его физиотерапевта Анжелы Каллен. При этом до сих пор он не так много говорил о своей коллеге.

Но накануне гран При Америк пилот Mercedes сказал весьма много слов о Каллен, причем это были исключительно хвалебные фразы.

«Мы с Анжелой по-настоящему очень близки, – цитирует Хэмилтона crash.net. – В большой степени можно сказать, что мы живем вместе, будучи при этом близкими друзьями. Мне очень сильно повезло ее встретить.

До прихода в Формулу 1 у меня не было тренеров. В те времена их всех называли физиотерапевтами, но на самом деле они выполняли такую роль только в гоночный уик-энд.

Обычно это был какой-то парень, с которым я тренировался. Но вскоре у меня возникли проблемы. Небольшие травмы, боли в шее, всякая мелочь, но никто не мог мне с этим помочь. И только когда я встретил Анжелу, она стала первым физеотерапевтом, кто занимался со мной не только во время гонок, но и между ними, готовя меня к уик-энду.

Мы научились быть вместе, планировать наши расписания и уик-энды. С ней я знаю, что сажусь в болид настолько бодрым, насколько это возможно.

Каждый день Анжела со мной до 10-11 вечера, и с 6-7 утра. Ее роль очень важна, это очень важные для меня отношения. Не думаю, что в этом году мы стали как-то ближе, потому, что уже были близки. Нам обоим нравится наша работа, нравится работать вместе. Я очень благодарен ей за то, что она рядом и не думаю, что без нее смог бы достигнуть всего этого».

Читайте также:

 

Поделились
Комментарии
Риккардо похвалил стабильную голову Ферстаппена

Предыдущая новость

Риккардо похвалил стабильную голову Ферстаппена

Следующая новость

Экклстоун усомнился в приходе Andretti в Формулу 1

Экклстоун усомнился в приходе Andretti в Формулу 1
Загрузить комментарии
Больше от
Сергей Иванов
Босс Риккардо набил тату! Но это не тот, о ком вы подумали Гран При США
Формула 1

Босс Риккардо набил тату! Но это не тот, о ком вы подумали

Куартараро объяснил поражение в квалификации: Не хотел рисковать Гран При Мизано
MotoGP

Куартараро объяснил поражение в квалификации: Не хотел рисковать

Штайнер встал на защиту Ферстаппена в споре о Netflix Гран При США
Формула 1

Штайнер встал на защиту Ферстаппена в споре о Netflix

Льюис Хэмилтон Больше от
Льюис Хэмилтон
«Тупой идиот». Ферстаппен и Хэмилтон потолкались на тренировке Гран При США
Формула 1

«Тупой идиот». Ферстаппен и Хэмилтон потолкались на тренировке

Хэмилтон и Боттас пожаловались на асфальт в Остине Гран При США
Формула 1

Хэмилтон и Боттас пожаловались на асфальт в Остине

«Проблемы всплывают вновь и вновь». Вольф о заменах моторов Гран При США
Формула 1

«Проблемы всплывают вновь и вновь». Вольф о заменах моторов

Самое читаемое Сегодня

Хэмилтон об отношениях с физиотерапевтом: Мы почти живем вместе
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон об отношениях с физиотерапевтом: Мы почти живем вместе

Приседающая корма – новое секретное оружие Mercedes?
Формула 1 Формула 1

Приседающая корма – новое секретное оружие Mercedes?

Босс Риккардо набил тату! Но это не тот, о ком вы подумали
Формула 1 Формула 1

Босс Риккардо набил тату! Но это не тот, о ком вы подумали

«Тупой идиот». Ферстаппен и Хэмилтон потолкались на тренировке
Формула 1 Формула 1

«Тупой идиот». Ферстаппен и Хэмилтон потолкались на тренировке

Штайнер встал на защиту Ферстаппена в споре о Netflix
Формула 1 Формула 1

Штайнер встал на защиту Ферстаппена в споре о Netflix

Риккардо похвалил стабильную голову Ферстаппена
Формула 1 Формула 1

Риккардо похвалил стабильную голову Ферстаппена

Экклстоун усомнился в приходе Andretti в Формулу 1
Формула 1 Формула 1

Экклстоун усомнился в приходе Andretti в Формулу 1

Черный Риккардо и вулкан Алонсо. 10 новых шлемов для Остина
Формула 1 Формула 1

Черный Риккардо и вулкан Алонсо. 10 новых шлемов для Остина

Самое важное:

Босс Риккардо набил тату! Но это не тот, о ком вы подумали
Формула 1 Формула 1

Босс Риккардо набил тату! Но это не тот, о ком вы подумали

Экклстоун усомнился в приходе Andretti в Формулу 1
Формула 1 Формула 1

Экклстоун усомнился в приходе Andretti в Формулу 1

Хэмилтон об отношениях с физиотерапевтом: Мы почти живем вместе
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон об отношениях с физиотерапевтом: Мы почти живем вместе

Риккардо похвалил стабильную голову Ферстаппена
Формула 1 Формула 1

Риккардо похвалил стабильную голову Ферстаппена

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.