Хэмилтон о встречах с Ferrari: Не вижу ничего плохого

Перед Гран При Абу-Даби в итальянских СМИ появились сообщения о встречах шестикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона и президента Ferrari Джона Элканна. На них якобы мог обсуждаться переход британца в Скудерию по окончании его контракта с Mercedes в конце 2020 года.

Руководитель Mercedes Тото Вольф позднее заявил, что его не беспокоит эта информация. Сам Хэмилтон отметил, что рассматривать разные варианты на будущее вполне нормально.

«Не вижу в этом ничего плохого, – цитирует Льюиса La Gazzetta dello Sport. – Все, что происходит за закрытыми дверями, остается в секрете. Включая то, с кем ты встречался.

Я много лет не смотрел на другие варианты и двигался по прямому пути. Полагаю, я все еще на нем, и шансы, что я его изменю, невелики. Но я не думаю, что смотреть по сторонам неправильно».

Хэмилтон отметил, что не только он рассматривает разные варианты: «Я знаю, что [гоночный босс Mercedes] Тото Вольф смотрит по сторонам, и только он знает, что для него лучше. Мне нравится моя команда, и я не смогу быстро решить ее покинуть. Но я считаю разумным сесть и подумать, чего хочу. Я и дальше нацелен побежать и пока не могу сказать наверняка, что я решу».

Отметим, что в конце 2020-го также истечет контракт Ferrari с Себастьяном Феттелем и Red Bull с Максом Ферстаппеном.