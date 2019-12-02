Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Японии
10 окт.
-
13 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Мексики
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При США
01 нояб.
-
03 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
28 нояб.
-
01 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

Хэмилтон о встречах с Ferrari: Не вижу ничего плохого

Поделились
Комментарии
Хэмилтон о встречах с Ferrari: Не вижу ничего плохого
Автор:
, редактор
2 дек. 2019 г., 14:37

Гонщик Mercedes не стал отрицать, что допускает свое будущее вне Mercedes – хотя и нацелен продолжать выступления за нынешнюю команду.

Перед Гран При Абу-Даби в итальянских СМИ появились сообщения о встречах шестикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона и президента Ferrari Джона Элканна. На них якобы мог обсуждаться переход британца в Скудерию по окончании его контракта с Mercedes в конце 2020 года. 

Руководитель Mercedes Тото Вольф позднее заявил, что его не беспокоит эта информация. Сам Хэмилтон отметил, что рассматривать разные варианты на будущее вполне нормально.

«Не вижу в этом ничего плохого, – цитирует Льюиса La Gazzetta dello Sport. – Все, что происходит за закрытыми дверями, остается в секрете. Включая то, с кем ты встречался. 

Я много лет не смотрел на другие варианты и двигался по прямому пути. Полагаю, я все еще на нем, и шансы, что я его изменю, невелики. Но я не думаю, что смотреть по сторонам неправильно».

Читайте также:

Хэмилтон отметил, что не только он рассматривает разные варианты: «Я знаю, что [гоночный босс Mercedes] Тото Вольф смотрит по сторонам, и только он знает, что для него лучше. Мне нравится моя команда, и я не смогу быстро решить ее покинуть. Но я считаю разумным сесть и подумать, чего хочу. Я и дальше нацелен побежать и пока не могу сказать наверняка, что я решу».

Отметим, что в конце 2020-го также истечет контракт Ferrari с Себастьяном Феттелем и Red Bull с Максом Ферстаппеном.

Читайте также:

Следующая новость
Ferrari позволит Феттелю и Леклеру свободно бороться в 2020-м

Предыдущая новость

Ferrari позволит Феттелю и Леклеру свободно бороться в 2020-м

Следующая новость

Гран При Абу-Даби за 30 секунд: анимированные лэпчарты

Гран При Абу-Даби за 30 секунд: анимированные лэпчарты
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Команды Ferrari В Магазин
Автор Иван Матушкин

База данных

Гран При Абу-Даби

Гран При Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
10:00
13:00
Вторая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
14:00
17:00
Третья тренировка
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
11:00
14:00
Квалификация
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
14:00
17:00
Гонка
вс 1 дек.
вс 1 дек.
14:10
17:10
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Подробности: что стоит за наказанием Ferrari в Абу-Даби

2
Формула 1

Удачный провал и отсутствие жадности. Как лучший результат Квята за восемь гонок подарил нам надежду

3
Формула 1

Боттас 2.77. Пилот Mercedes выбрал чемпионскую версию себя

4
Формула 1

Сократить инвестиции, но остаться в Ф1. Вольф нашел выход для Mercedes

5
Формула 1

Хэмилтон о встречах с Ferrari: Не вижу ничего плохого

30мин

Последние видео

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1 00:57
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1

Самое важное:

Гран При Абу-Даби за 30 секунд: анимированные лэпчарты
F1

Гран При Абу-Даби за 30 секунд: анимированные лэпчарты

Хэмилтон о встречах с Ferrari: Не вижу ничего плохого
F1

Хэмилтон о встречах с Ferrari: Не вижу ничего плохого

Ferrari позволит Феттелю и Леклеру свободно бороться в 2020-м
F1

Ferrari позволит Феттелю и Леклеру свободно бороться в 2020-м

Подробности: что стоит за наказанием Ferrari в Абу-Даби
F1

Подробности: что стоит за наказанием Ferrari в Абу-Даби

Сократить инвестиции, но остаться в Ф1. Вольф нашел выход для Mercedes
F1

Сократить инвестиции, но остаться в Ф1. Вольф нашел выход для Mercedes

Расписание

WEC
Билеты
Партнер проекта
12 дек.
Билеты
30 янв.
Билеты
18 мар.
Билеты
23 апр.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.