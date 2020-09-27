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Формула 1 / Гран При России / Новость

Хэмилтон о судьях: Они хотят меня остановить

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Хэмилтон о судьях: Они хотят меня остановить
Автор:
, Редактор

По словам шестикратного чемпиона Формулы 1, он ждал от судей новый штрафных очков

Льюис Хэмилтон получил на Гран При России не только два штрафа по пять секунд за тренировку старта в неположенном месте, но и два штрафных балла. Теперь таких баллов у него десять, а это значит что следующее нарушение грозит ему отстранением от одной гонки.

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Отвечая на вопросы журналистов после гонки, Хэмилтон прямо намекнул на предвзятость судей в его отношении.

«Я мог бы этого ожидать, – заявил Хэмилтон в эфире телеканала Sky F1. – Они хотят меня остановить. Я правда так думаю. Но это то, что есть. Мне остается только не терять голову и оставаться сосредоточенным на своей работе.

Я правда не понимаю, за что меня оштрафовали. Мне нужно пойти посмотреть правила и понять, что именно я нарушил. Уверен, что никто до меня не получал столь нелепое наказание как два пятисекундных штрафа. Я не создавал никому помех, это было безопасно. Я годами так делал на других трассах».

Пилота Mercedes также попросили прокомментировать высказанное им по радио недовольство ранним пит-стопом, на который его зазвала команда.

«По плану я и должен был останавливаться как раз на том круге. Но узнав о штрафах, я старался как можно сильнее оторваться. К тому же я опасался, что новых шин до финиша не хватит, а на своем старом комплекте Soft я тогда все еще чувствовал себя неплохо. Так что теперь мы обсудим, правильно ли мы поступили и можно ли в следующий раз сделать иначе», - заявил лидер чемпионата мира.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При России
Сессия Гонка
Пилоты Льюис Хэмилтон
Автор Сергей Иванов

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