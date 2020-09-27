Хэмилтон о судьях: Они хотят меня остановить

Льюис Хэмилтон получил на Гран При России не только два штрафа по пять секунд за тренировку старта в неположенном месте, но и два штрафных балла. Теперь таких баллов у него десять, а это значит что следующее нарушение грозит ему отстранением от одной гонки.

Отвечая на вопросы журналистов после гонки, Хэмилтон прямо намекнул на предвзятость судей в его отношении.

«Я мог бы этого ожидать, – заявил Хэмилтон в эфире телеканала Sky F1. – Они хотят меня остановить. Я правда так думаю. Но это то, что есть. Мне остается только не терять голову и оставаться сосредоточенным на своей работе.

Я правда не понимаю, за что меня оштрафовали. Мне нужно пойти посмотреть правила и понять, что именно я нарушил. Уверен, что никто до меня не получал столь нелепое наказание как два пятисекундных штрафа. Я не создавал никому помех, это было безопасно. Я годами так делал на других трассах».

Пилота Mercedes также попросили прокомментировать высказанное им по радио недовольство ранним пит-стопом, на который его зазвала команда.

«По плану я и должен был останавливаться как раз на том круге. Но узнав о штрафах, я старался как можно сильнее оторваться. К тому же я опасался, что новых шин до финиша не хватит, а на своем старом комплекте Soft я тогда все еще чувствовал себя неплохо. Так что теперь мы обсудим, правильно ли мы поступили и можно ли в следующий раз сделать иначе», - заявил лидер чемпионата мира.