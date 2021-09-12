Хэмилтон о столкновении: И внезапно Макс оказался на мне

Вскоре после завершения Гран При Италии не сумевший финишировать Льюис Хэмилтон прокомментировал свое столкновение с Максом Ферстаппеном на 26-м круге гонки.

«Мой пит-стоп был медленным – я потерял на нем пару секунд. Может быть, секунду с небольшим – в любом случае это была потеря. Выезжая, я увидел, как мимо проехал Даниэль. Макс тоже накатывал сзади – и я убедился, что слева от меня будет достаточно пространства, чтобы поместилась машина. Я был впереди в первой части шиканы и оставался впереди на входе во вторую. И внезапно его машина оказалась на моей.

Все это было похоже на ситуацию на первом круге в 4-м повороте. Там уже я пытался обогнать по внешней траектории – я был точно в таком же положении, но я отступил. И когда Макс совершал маневр в шикане, он прекрасно представлял, что произойдет. Он знал, что начнет прыгать по поребрикам. Но он предпочел не отступать. Что ж, поговорим с судьями и узнаем, что они думают».