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Формула 1 Новости

Хэмилтон о скандале с Пике: Не пойму, зачем слушать этих стариков

Льюис потребовал лишить возможности высказываться тех, кто не в курсе современных понятий о толерантности

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Хэмилтон о скандале с Пике: Не пойму, зачем слушать этих стариков
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Еще в прошлом году трехкратный чемпион Ф1 Нельсон Пике дал интервью, которое на этой неделе стало причиной серьезного скандала на расовой почве и привело к запрету для гонщика посещать паддок. 

Бразилец принес извинения Льюису Хэмилтону и объяснил, что его слова не имели никакого расового подтекста, но все равно подвергся критике. 

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В четверг накануне Гран При Великобритания Льюис впервые публично высказался по острой теме. 

«Я уже долгое время сталкиваюсь с критикой и проявлениями расизма, – сказал гонщик. – Весь этот негатив и попытки дискриминации являются пережитками прошлого. 

Ничего нового в этом [словах Пике] нет. Думаю, это просто подтверждение общей картины. 

Я просто не понимаю, почему мы продолжаем давать всем этим старикам возможность высказываться. Они продолжают говорить от имени нашего спорта, хотя мы движемся в совершенно другую сторону. Они не отражают мнение нашего спорта и наши планы.  

Мы нацеливаемся на рост популярности в США, ЮАР и других странах. Нам надо смотреть вперед и давать возможность молодым выражать свое мнение. 

Речь не об одном человеке, не об использовании известного слова. Это общая картина».

Фотографы и Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG

Фотографы и Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

FIA и Ф1 выпустили заявления по поводу слов Пике, свою солидарность с Льюисом выразили и в командах. 

Семикратный чемпион добавил: «Пора действовать. Это вопрос к Ф1, к медиа – мы не должны давать таким людям возможность говорить. Эти старые голоса, сознательно или нет, не согласны, что в спорте выступают такие как я. Это же касается и женщин. 

Дискриминация – это не то, что мы должны защищать и продвигать. За последние недели не проходило и дня, чтобы кто-то, кто не связан с нашими гонками уже много десятилетий, не сказал бы чего-то, что очень меня расстраивает. 

Но я по-прежнему здесь и по-прежнему силен».

В нынешнем сезоне Льюис занимает шестое место в общем зачете, его лучшим результатом в гонке является третье место.

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