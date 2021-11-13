Хэмилтон о прорыве: Неожиданно поехал быстрее, чем думал

Льюис Хэмилтон стартовал последним в спринте Гран При Бразилии, но к финишу смог прорваться на пятое место. Это позволит чемпиону мира завтра стартовать 10-м после штрафа за замену ДВС.

Хэмилтон признался, что перед спринтом не предполагал, что отыграет сразу 15 позиций.

«Честно, я вообще не представлял, какого результата могу добиться, – сказал Хэмилтон. – Не ставил себе никакую планку. Прямо перед стартом подумал, что может быть стану десятым. Но целью было прорваться как можно выше. Но неожиданно поехал намного быстрее, чем предполагал».

Льюис также рассказал, как воспринял известие о своем штрафе за нарушение техрегламента и переходе с первой стартовой позиции в спринте на последнюю:

«Конечно, было тяжело. С судьями общалась команда, а я сосредоточился на подготовке к гонке и общении с инженерами, механиками. Не думал о разбирательстве. Когда услышал про штраф, конечно, я был опустошен. Но не опустил рук, смог быстро перезагрузиться и выложился полностью».