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Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Новость

Хэмилтон о поуле: Мне удалось достучаться до машины

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Хэмилтон о поуле: Мне удалось достучаться до машины
Автор:
, редактор
30 нояб. 2019 г., 14:37

Победитель квалификации в Абу-Даби рассказал, что смог преодолеть пятничные проблемы и добиться нужного результата.

На Гран При Абу-Даби Льюису Хэмилтону удалось прервать серию из девяти подряд этапов без побед в квалификациях. Шестикратный чемпион мира не стартовал первым с летнего этапа в Хоккенхайме, но на последнем этапе сезона стал в субботу сильнейшим.

«Я так долго пытался завоевать поул-позицию, мы работали с полной самоотдачей, – сказал Хэмилтон, выбравшись из кокпита. – Вчера был довольно неровный день, так что сегодня мне пришлось по новой собраться, сфокусироваться. Мне удалось достучаться до машины при помощи инженеров».
Главным соперником Хэмилтона в квалификации стал его напарник по Mercedes Валттери Боттас. Из-за смены мотора финн изначально был должен стартовать последним, но не бросил борьбу и показал второе время, уступив Льюису 0,194 секунды.

«Валттери 2.0 оказался быстрым, особенно в этот уик-энд, – сказал британец. – Закончить квалификационный сезон и попрощаться с этой замечательной машиной при помощи поула – особенноый момент».

Место в первом ряду, которое освободил Боттас, досталось Максу Ферстаппену из Red Bull, Две недели назад Льюис уже проиграл ему на «Интерлагосе». Говоря о предстоящей гонке, британец выразил надежду, что на «Яс-Марине» у Mercedes есть некоторое преимущество над соперниками.

«Да, мы обязательно продолжим борьбу. В этот уик-энд наши позиции чуть сильнее [чем в Бразилии], – объяснил он. – Но Макс очень хорош, так что я жду интересного сражения с ним».

В этом сезоне Хэмилтон завоевал пять поул-позиций, так же, как Боттас. Лучший результат у Шарля Леклера из Ferrari – семь поулов.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Сессия Квалификация
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Автор Иван Матушкин

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