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На тесты Ф1 в Бахрейн команда Mercedes привезла серьезно доработанную машину W13, особенностью которой являются очень маленькие понтоны.

За два первых дня ни Джорджу Расселлу, ни Льюису Хэмилтону не удалось показать за рулем новинки по-настоящему конкурентоспособную скорость. В пятницу даже на самых мягких сликах С5 Льюис проиграл лучшему времени Карлоса Сайнса из Ferrari без малого секунду.

«Пока сложно, – признался он репортерам. – Думаю, вы сами видели на кардах с бортовой камеры, как дергает машину вправо-влево.

Тебе приходится бороться с болтанкой и раскачиванием, и пока что не слишком довольны ситуацией. Но мы пытаемся справиться со сложностями и приручить машину».

Хэмилтон объяснил, что свою роль в сложившейся ситуации сыграли как изменения машины, так и особенности трассы в Сахире.

«Это ветер, из-за которого возникает болтанка, – сказал британец. – Так продолжается с начала недели, это хуже всего. Нам приходится использовать множество разных сценариев, пытаясь понять, как получить прижимную силу и добиться хотя бы такой картины, как на прошлых тестах.

Но, думаю, остальные заняты тем же. Кому-то удается решать эту задачу лучше. Но здесь это сложно из-за кочковатого асфальта. Да еще и песок на нем по утрам. И жара. А во второй половине дня трасса пыльная».

Он добавил: «Эти вопросы с новыми машинами приходится решать всем. Я уверен, что наши сотрудники на базе со всем разберутся. Но пока процесс идет не особенно гладко».

Соперники уже высказали мнение, что Mercedes серьезно скрывает свою реальную скорость.

«Мы были бы невероятно хороши, если бы избыточной поворачиваемостью и нелепым вождением просто пытались скрыть свою скорость, – ответил сэр семикратный. – Но это не так

Нам действительно приходится разбираться со всем этим. Мне кажется, у соперников все немного проще – хотя, конечно, кто знает. Надеюсь, через неделю ситуация станет более понятной».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл