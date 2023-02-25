Предыдущая / «Быстрее на прямых, сложнее в поворотах». Леклер раскрыл характер новой Ferrari Следующая / Перес принес Red Bull лучшее время на предсезонных тестах Ф1
Формула 1 / Февральские тесты в Бахрейне Новость

Хэмилтон о машине 2023 года: Поначалу казалось, что все неплохо…

Льюис рассказал, что по его ощущениям доставившая команде столько проблем прошлогодняя W13 все равно проявляет себя в новой модели

Мэтт Кью
Автор:
Хэмилтон о машине 2023 года: Поначалу казалось, что все неплохо…
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В Mercedes были воодушевлены после первого дня тестов в Бахрейне – черная машина, построенная к сезону-2023, показала себя намного лучше прошлогодней, которую Тото Вольф в назидание подчиненным решил использовать в качестве памятника

 Но прошел день – и настроение в гараже восьмикратных чемпионов заметно изменилось. В пятницу результаты пилотов резко упали, а задние колеса W14 утратили сцепление с асфальтом. Вдобавок, Джорджа Расселла подвела гидравлика. 

Говоря в субботу о своих ощущениях от машины, Льюис Хэмилтон признался: «Пока мне сложно делать какие-то выводы. 

Оба дня вышли непростыми, вчерашний – особенно сложным. Поначалу казалось, что все неплохо, но потом сложностей стало больше. 

Сегодня [в субботу] у Джорджа получилось неплохое утро, надеюсь, дела постепенно придут в норму и мы сможем отыскать оптимальные настройки».   

Он продолжил: «Если говорить о болтанке, то после прошлого года ее практически не осталось. Для нас это огромный шаг. Здорово ехать и не испытывать тряски в поворотах. Но некоторые врожденные особенности [W13] все же сохранились, и сейчас мы над этим работаем.  

Тесты очень короткие, и это является сложностью для всех. Мы пытаемся как можно лучше понять машину и заложить базис – разобраться, как работают шины, как она реагирует на смену регулировок. 

Всем этим надо заниматься. Но определенные ограничения по балансу, которые были у нас в прошлом году, сохраняются и сейчас. 

Я очень горд, что вся команда сохраняет позитивный настрой после тех сложностей, через которые мы прошли. Очень здорово, что удается проезжать такую большую дистанцию. Наша психологическая установка остается прежней, несмотря на любые сложности. 

Я с удовольствием приезжал на базу и работаю с данными. Надеюсь, у нас все получится».

Хэмилтон проводит дневную субботнюю сессию в Сахире за рулем W14. Motorsport.com Россия ведет прямую текстовую трансляцию заездов. 

Читайте также:
Поделились
Комментарии

«Быстрее на прямых, сложнее в поворотах». Леклер раскрыл характер новой Ferrari

Перес принес Red Bull лучшее время на предсезонных тестах Ф1
Мэтт Кью Больше от
Мэтт Кью
Стролл попал в аварию на велосипеде и пропустит предсезонные тесты Ф1

Стролл попал в аварию на велосипеде и пропустит предсезонные тесты Ф1

Формула 1
Февральские тесты в Бахрейне

Стролл попал в аварию на велосипеде и пропустит предсезонные тесты Ф1 Стролл попал в аварию на велосипеде и пропустит предсезонные тесты Ф1

Убрать краску ради скорости. Как Mercedes повторила историю вековой давности

Убрать краску ради скорости. Как Mercedes повторила историю вековой давности

Формула 1

Убрать краску ради скорости. Как Mercedes повторила историю вековой давности Убрать краску ради скорости. Как Mercedes повторила историю вековой давности

Норрис ответил, как долго готов ждать от McLaren быстрой машины

Норрис ответил, как долго готов ждать от McLaren быстрой машины

Формула 1

Норрис ответил, как долго готов ждать от McLaren быстрой машины Норрис ответил, как долго готов ждать от McLaren быстрой машины

Льюис Хэмилтон Больше от
Льюис Хэмилтон
Круги, секунды и километры. Главная статистика по итогам тестов Ф1

Круги, секунды и километры. Главная статистика по итогам тестов Ф1

Формула 1
Февральские тесты в Бахрейне

Круги, секунды и километры. Главная статистика по итогам тестов Ф1 Круги, секунды и километры. Главная статистика по итогам тестов Ф1

Большой онлайн: финальный день тестов Ф1 в Бахрейне

Большой онлайн: финальный день тестов Ф1 в Бахрейне

Формула 1
Февральские тесты в Бахрейне

Большой онлайн: финальный день тестов Ф1 в Бахрейне Большой онлайн: финальный день тестов Ф1 в Бахрейне

Секунды, круги и километры. Главная статистика по итогам двух дней тестов Ф1

Секунды, круги и километры. Главная статистика по итогам двух дней тестов Ф1

Формула 1
Февральские тесты в Бахрейне

Секунды, круги и километры. Главная статистика по итогам двух дней тестов Ф1 Секунды, круги и километры. Главная статистика по итогам двух дней тестов Ф1

Mercedes Больше от
Mercedes
Анализ: что мы узнали о реальном темпе команд на тестах в Бахрейне

Анализ: что мы узнали о реальном темпе команд на тестах в Бахрейне

Формула 1
Февральские тесты в Бахрейне

Анализ: что мы узнали о реальном темпе команд на тестах в Бахрейне Анализ: что мы узнали о реальном темпе команд на тестах в Бахрейне

Тесты Ф1 в Бахрейне: пять быстрых выводов

Тесты Ф1 в Бахрейне: пять быстрых выводов

Формула 1
Февральские тесты в Бахрейне

Тесты Ф1 в Бахрейне: пять быстрых выводов Тесты Ф1 в Бахрейне: пять быстрых выводов

Почему в пятницу у Mercedes пропала скорость? В команде объяснили

Почему в пятницу у Mercedes пропала скорость? В команде объяснили

Формула 1
Февральские тесты в Бахрейне

Почему в пятницу у Mercedes пропала скорость? В команде объяснили Почему в пятницу у Mercedes пропала скорость? В команде объяснили

Самое важное:

Анализ: что мы узнали о реальном темпе команд на тестах в Бахрейне

Анализ: что мы узнали о реальном темпе команд на тестах в Бахрейне

Формула 1

Анализ: что мы узнали о реальном темпе команд на тестах в Бахрейне Анализ: что мы узнали о реальном темпе команд на тестах в Бахрейне

Марко прокомментировал слухи о продаже AlphaTauri

Марко прокомментировал слухи о продаже AlphaTauri

Формула 1

Марко прокомментировал слухи о продаже AlphaTauri Марко прокомментировал слухи о продаже AlphaTauri

Техника Ф1: Еще 5 интересных решений, подсмотренных на тестах

Техника Ф1: Еще 5 интересных решений, подсмотренных на тестах

Формула 1

Техника Ф1: Еще 5 интересных решений, подсмотренных на тестах Техника Ф1: Еще 5 интересных решений, подсмотренных на тестах

Круги, секунды и километры. Главная статистика по итогам тестов Ф1

Круги, секунды и километры. Главная статистика по итогам тестов Ф1

Формула 1

Круги, секунды и километры. Главная статистика по итогам тестов Ф1 Круги, секунды и километры. Главная статистика по итогам тестов Ф1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.