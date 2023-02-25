Хэмилтон о машине 2023 года: Поначалу казалось, что все неплохо…

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В Mercedes были воодушевлены после первого дня тестов в Бахрейне – черная машина, построенная к сезону-2023, показала себя намного лучше прошлогодней, которую Тото Вольф в назидание подчиненным решил использовать в качестве памятника.

Но прошел день – и настроение в гараже восьмикратных чемпионов заметно изменилось. В пятницу результаты пилотов резко упали, а задние колеса W14 утратили сцепление с асфальтом. Вдобавок, Джорджа Расселла подвела гидравлика.

Говоря в субботу о своих ощущениях от машины, Льюис Хэмилтон признался: «Пока мне сложно делать какие-то выводы.

Оба дня вышли непростыми, вчерашний – особенно сложным. Поначалу казалось, что все неплохо, но потом сложностей стало больше.

Сегодня [в субботу] у Джорджа получилось неплохое утро, надеюсь, дела постепенно придут в норму и мы сможем отыскать оптимальные настройки».

Он продолжил: «Если говорить о болтанке, то после прошлого года ее практически не осталось. Для нас это огромный шаг. Здорово ехать и не испытывать тряски в поворотах. Но некоторые врожденные особенности [W13] все же сохранились, и сейчас мы над этим работаем.

Тесты очень короткие, и это является сложностью для всех. Мы пытаемся как можно лучше понять машину и заложить базис – разобраться, как работают шины, как она реагирует на смену регулировок.

Всем этим надо заниматься. Но определенные ограничения по балансу, которые были у нас в прошлом году, сохраняются и сейчас.

Я очень горд, что вся команда сохраняет позитивный настрой после тех сложностей, через которые мы прошли. Очень здорово, что удается проезжать такую большую дистанцию. Наша психологическая установка остается прежней, несмотря на любые сложности.

Я с удовольствием приезжал на базу и работаю с данными. Надеюсь, у нас все получится».

Хэмилтон проводит дневную субботнюю сессию в Сахире за рулем W14. Motorsport.com Россия ведет прямую текстовую трансляцию заездов.