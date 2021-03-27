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Формула 1 / Гран При Бахрейна / Новость

Хэмилтон о квалификации в Бахрейне: Выжал из себя и машины все что мог

Автор:
, Главный редактор

Действующий чемпион не нашел оправданий своему поражению от Red Bull, а его напарник сослался на отсутствие лишнего комплекта свежих шин

Хэмилтон о квалификации в Бахрейне: Выжал из себя и машины все что мог

Льюис Хэмилтон в борьбе за поул-позицию в Гран При Бахрейна уступил Максу Ферстаппену почти четыре десятых секунды. Такое отставание позволяло предположить, что в решающей попытке действующий чемпион мира мог допустить ошибку или столкнуться с некими проблемами – однако, по словам британца, его темп был близким к максимально возможному.

«Я сделал все, на что был способен – это точно, – рассказал Хэмилтон в официальном телеинтервью вскоре после окончания квалификации. – И из машины я тоже выжал все, что только было можно. Думаю, в целом, если оценить последние две недели – включая предсезонные тесты, мы проделали неплохую работу. В том числе те специалисты, которые работают на базе.

Специалисты, которые занимаются анализом аэродинамических данных, постоянно снабжают нас очень ценной информацией, которая позволяет нам лучше оценить ситуацию и изменить поведение машины в нужном направлении – сделать ее по скорости ближе к Red Bull. Так что, если вспомнить, как выглядела ситуация на тестах, сейчас у нас все не так уж плохо».

Валттери Боттас, уступивший напарнику две десятых, а Ферстаппену – более полусекунды, сослался за ситуацию с шинами.

«Утренняя тренировка сложилась не очень хорошо – было немало сложностей с балансом, и я не мог чувствовать себя уверенно. На квалификации все сложилось получше – однако в первом сегменте я обе попытки начинал на свежих мягких шинах, и в решающем сегменте в моем распоряжении был только один комплект против двух у Макса и Льюиса. Все было не так плохо – но темп был совсем не тем, на который я рассчитывал».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна
Сессия Квалификация
Пилоты Льюис Хэмилтон , Валттери Боттас
Команды Mercedes
Автор Кирилл Качнов

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