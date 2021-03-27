Льюис Хэмилтон в борьбе за поул-позицию в Гран При Бахрейна уступил Максу Ферстаппену почти четыре десятых секунды. Такое отставание позволяло предположить, что в решающей попытке действующий чемпион мира мог допустить ошибку или столкнуться с некими проблемами – однако, по словам британца, его темп был близким к максимально возможному.

«Я сделал все, на что был способен – это точно, – рассказал Хэмилтон в официальном телеинтервью вскоре после окончания квалификации. – И из машины я тоже выжал все, что только было можно. Думаю, в целом, если оценить последние две недели – включая предсезонные тесты, мы проделали неплохую работу. В том числе те специалисты, которые работают на базе.

Специалисты, которые занимаются анализом аэродинамических данных, постоянно снабжают нас очень ценной информацией, которая позволяет нам лучше оценить ситуацию и изменить поведение машины в нужном направлении – сделать ее по скорости ближе к Red Bull. Так что, если вспомнить, как выглядела ситуация на тестах, сейчас у нас все не так уж плохо».

Валттери Боттас, уступивший напарнику две десятых, а Ферстаппену – более полусекунды, сослался за ситуацию с шинами.

«Утренняя тренировка сложилась не очень хорошо – было немало сложностей с балансом, и я не мог чувствовать себя уверенно. На квалификации все сложилось получше – однако в первом сегменте я обе попытки начинал на свежих мягких шинах, и в решающем сегменте в моем распоряжении был только один комплект против двух у Макса и Льюиса. Все было не так плохо – но темп был совсем не тем, на который я рассчитывал».