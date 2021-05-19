В четырех прошедших гонках нынешнего сезона Ф1 Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен уже несколько раз сходились на трассе в споре за позицию. Пока самым опасным эпизодом с их участием стал старт в Имоле, где между машинами двух лидеров сезона произошел контакт, однако оба смогли продолжить движение.

Недавно глава McLaren Зак Браун выразил уверенность, что противостояние гонщиков рано или поздно завершится столкновением.

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В среду накануне уик-энда в Монако Хэмилтона попросили прокомментировать эти слова и рассказать, что позволяет ему сохранять автомобиль в сражении с весьма агрессивным соперником.

«Даже не знаю, – ответил тот. – Думаю, пока мне весьма неплохо удавалось избегать неприятностей. Но впереди еще 19 гонок, так что наши пути вполне могут пересечься. Надеюсь, все же, что этого не случится».

Он добавил: «Думаю, позитив в том, что между нами существует достаточное взаимное уважение. Как вам известно, он ощущает, что многое должен доказать. Я в этом отношении уже в другой лодке.

Я больше ориентируюсь на перспективу. Если говорить о психологии, то это марафон, а не спринт. Именно потому я достиг того, чего достиг.

И я продолжу в прежнем ключе и буду делать все возможное, чтобы избегать контактов».

Говоря в нынешнем сезоне, Льюис отметил, что вовсе не думал почивать на лаврах после завоевания седьмого титула.

«Каждый год я выкладываюсь полностью, без остатка, – признался британец. – Хотя порой что-то идет не так, как ожидаешь. Какие-то вещи в состоянии отвлечь тебя. Ты можешь упускать свои возможности и быть не столь сильным, как рассчитывал.

Но я бы не сказал, что это про нынешний сезон. Мне удалось стартовать так, как я и хотел. Я смог подстроиться под изменения, вызванные пандемией, и научился добиваться максимума.

В плане физической формы я вообще готов лучше, чем когда-либо. Сейчас стало больше времени для тренировок, а также для работы с психологическими моментами и понимания машины.

Это общие слова, но я смог поднять свою собственную планку – и теперь мы с командой нацелены достичь ее».