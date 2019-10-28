Хэмилтон о борьбе на первом круге: Волосы встали дыбом

На пресс-конференции после окончания Гран При Мексики Льюис Хэмилтон среди прочего поделился своим взглядом на события, развернувшиеся на первом круге гонки.

В частности, лидер чемпионата мира счел опасными действия Себастьяна Феттеля на стартовой прямой, когда пилот Mercedes смог оказаться «в базе» у немца – но тот продолжал смещаться к краю трассы, выжимая с нее соперника.

«Мне удалось хорошо стартовать, я накатывал на Шарля, но Себ был все ближе, все ближе, все ближе… Я думал: “Я уже еду по белой линии, мне некуда деваться”. Но он продолжал смещаться в мою сторону – и пришлось уйти от столкновения с ним, выехав на траву. Иначе могла произойти авария с серьезными последствиями в том числе для Себа».

Феттель в ответ заявил, что в тот момент просто не видел Хэмилтона. Но затем добавил: «А если бы видел – попытался бы заблокировать».

В итоге Хэмилтон оказался под атаками Макса Ферстаппена, что в итоге привело к ошибке британца в первой связке поворотов.

«Я оказался в окружении целой группы машин, затормозил перед первым поворотом – и неожиданно сбоку оказался Макс, – продолжил Хэмилтон рассказ о событиях первого круга. – Такая борьба у нас шла в первый раз! Я думал, что в какой-то момент Макс меня торпедирует. В прошлых гонках вы могли видеть, что я всегда оставляю ему много места. Это самое умное, что можно сделать, если он рядом. Но тут было не так много места, которое можно было бы оставить. А потом я чуть не выбил Феттеля… Задняя ось болида вышла из-под контроля, и меня понесло на траву… Волосы встали дыбом».

Босс Mercedes Тото Вольф тем временем похвалил Хэмилтона за умение минимизировать потери в ситуациях, которые вполне могут привести к сходу с трассы одного или сразу нескольких гонщиков.

«Ему удается это благодаря сочетанию таланта, опыта и постоянных тренировок, – сказал Вольф. – Он действительно крут. Несколько раз он выходил из ситуаций, которые могли поставить крест на его гонке. У Льюиса есть прекрасный навык верно выбирать траекторию в том или ином эпизоде. В Монреале он волшебным образом избежал столкновения с Себастьяном. Здесь у него был контакт с Себом, а через несколько секунд – два поворота бок о бок с Максом».

Смещение Феттеля влево на старте Вольф назвал жестким – но принял объяснение немца, что тот не видел Хэмилтона.