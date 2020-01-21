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Формула 1 / Новость

Хэмилтон: Нужно заплатить Кими – благодаря ему я не самый старый в Ф1

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Хэмилтон: Нужно заплатить Кими – благодаря ему я не самый старый в Ф1
Автор:
21 янв. 2020 г., 14:06

Шестикратный чемпион Ф1 пошутил про возраст Кими Райкконена, но отметил, что в 35 лет чувствует себя молодым.

Сейчас Льюис Хэмилтон занимает второе место среди самых возрастных гонщиков в пелотоне Ф1, а лидирует по этому показателю 40-летний Кими Райкконен.

В интервью GQ Hype Льюис выразил надежду, что еще не скоро останется самым старым пилотом в Формуле 1. Британец отшутился: «Мне следует начать платить Кими, чтобы он оставался – и я не оказался бы самым старым. К счастью, похоже, он не собирается уходить».

«Я совсем не чувствую себя старым, – продолжил он. – Я ощущаю себя так же молодо, как всегда. Я чувствую себя хорошо, лучше, чем когда-либо. Благодаря моему опыту я лучше справляюсь с задачами.

Мне даже не кажется, что физически оставаться в форме сейчас тяжелее. Хотя я уверен, что в какой-то момент это неизбежно случиться».

В 2019-м Льюис был третьим по возрасту из пилотов Ф1, но стал вторым после ухода из чемпионата Роберта Кубицы – поляк был старше Хэмилтона ровно на месяц. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Кими Райкконен В Магазин , Льюис Хэмилтон В Магазин
Команды Mercedes В Магазин
Автор Денис Буденков

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