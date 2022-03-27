Хэмилтон: Ну хорошо хоть Haas смог обогнать

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Если новобранец Mercedes Джордж Расселл стартовал в Саудовской Аравии шестым и завершил дистанцию пятым, то для его именитого напарника Льюиса Хэмилтона уик-энд с самого начала пошел не по плану.

Не сумев найти оптимальных настроек к квалификации, британец оказался на решетке лишь 16-м. Тактика со стартом на жестких шинах Hard позволила ему выйти на шестое место – но в тот самый момент, когда пришло время ехать в боксы, пит-лейн закрыли из-за сошедшей машины…

В итоге Льюис стал десятым. После финишной черты он поинтересовался у своего инженера Боно: «А за это вообще очки-то дают?»

Чуть позже Хэмилтон рассказал в эфире Sky Sports: «Поначалу мои шины работали не очень здорово, не прогревались – но затем условия стали меняться, и я начал догонять соперников впереди. У них был состав Medium, который понемногу стал сдавать. Мне же удалось провести весьма неплохой первый отрезок. Под конец я атаковал, и у меня был практически такой же темп, как у Джорджа [Расселла] на свежем комплекте Hard.

Ощущения в тот момент были очень позитивными – однако, как часто бывает в такие моменты, что-то случилось. Очень обидно, что въезд в боксы закрыли, но я хотя бы смог заработать одно очко».

На вопрос о том, можно ли говорить о прогрессе по сравнению с первым этапом в Бахрейне, пилот ответил: «Не не почувствовал большого отличия, да и прошло всего несколько дней. Сегодня подж конец дистанции мне даже не удавалось удерживаться за Haas [Кевина Магнуссена], настолько у них мощный мотор [Ferrari].

Так что хоть я и смог обогнать его до этого в гонке, затем они отыгрались. Это значит, что у нас впереди очень много работы. Но у нас отличная команда, и я уверен, что мы прибавим».