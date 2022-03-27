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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новость

Хэмилтон: Ну хорошо хоть Haas смог обогнать

Для семикратного чемпиона мира гонка в Джидде вышла непростой, но после финиша он улыбался…

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Хэмилтон: Ну хорошо хоть Haas смог обогнать
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Если новобранец Mercedes Джордж Расселл стартовал в Саудовской Аравии шестым и завершил дистанцию пятым, то для его именитого напарника Льюиса Хэмилтона уик-энд с самого начала пошел не по плану. 

Не сумев найти оптимальных настроек к квалификации, британец оказался на решетке лишь 16-м. Тактика со стартом на жестких шинах Hard позволила ему выйти на шестое место – но в тот самый момент, когда пришло время ехать в боксы, пит-лейн закрыли из-за сошедшей машины…

В итоге Льюис стал десятым. После финишной черты он поинтересовался у своего инженера Боно: «А за это вообще очки-то дают?»

Чуть позже Хэмилтон рассказал в эфире Sky Sports: «Поначалу мои шины работали не очень здорово, не прогревались – но затем условия стали меняться, и я начал догонять соперников впереди. У них был состав Medium, который понемногу стал сдавать. Мне же удалось провести весьма неплохой первый отрезок. Под конец я атаковал, и у меня был практически такой же темп, как у Джорджа [Расселла] на свежем комплекте Hard.

Ощущения в тот момент были очень позитивными – однако, как часто бывает в такие моменты, что-то случилось. Очень обидно, что въезд в боксы закрыли, но я хотя бы смог заработать одно очко».  

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