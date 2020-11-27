Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Японии
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
11 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
25 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
01 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Турции
15 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
29 нояб.
Первая тренировка через
06 Часов
:
53 Минут
:
57 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
6 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
13 дек.
Первая тренировка через
14 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Хэмилтон: Никто не поверит, даже если я побью Ферстаппена на равных машинах

Поделились
Комментарии
Хэмилтон: Никто не поверит, даже если я побью Ферстаппена на равных машинах
Автор:
, редактор

Льюис уверен, что его критикам не нужны основания для недовольства

На прошлом этапе Льюис Хэмилтон стал семикратным чемпионом Формулы 1, повторив рекорд Михаэля Шумахера. Однако, заслуги британца часто принижают, а его успехи объясняют лучшей машиной в чемпионате и отсутствием конкуренции внутри команды.

Например, Макс Ферстаппен не так давно заявил, что на месте Льюиса чемпионами бы стало 90% всех пилотов Ф1. Сам Хэмилтон в ответ заявил, желающие принизить его достижения люди не замолчат, даже если он опередит Ферстаппена на той же машине, что у Макса.

«Конечно, в нашем спорте разница между командами очень велика и люди за счет этого хотят обесценить мои результаты, – сказал Хэмилтон журналу GQ. – Но я хотел бы сразиться со всеми на равных машинах. Вы видели, как я провел дебютный сезон против Алонсо, а ведь я был 22-летним новичком.

Сейчас люди говорят про Макса. Вероятно, такого не будет, но если бы Макс перешел в мою команду и я бы его побил, в эту победу бы все равно не поверили».

В Формуле 1 у Хэмилтона было пятеро напарников, и лишь дважды он проигрывал внутренние дуэли по итогам сезона.

Читайте также:

Ферстаппен: Не важно, стану я вторым или третьим

Предыдущая новость

Ферстаппен: Не важно, стану я вторым или третьим
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон , Макс Ферстаппен
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое Сегодня

Пропуск в Ф1: какими должны закончить сезон лидеры Формулы 2, чтобы получить Суперлицензию
Формула 2 Формула 2 / Аналитика

Пропуск в Ф1: какими должны закончить сезон лидеры Формулы 2, чтобы получить Суперлицензию

Слухи: Система DAS разочаровала гонщиков Mercedes
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Слухи: Система DAS разочаровала гонщиков Mercedes

Перес: Red Bull – мой единственный вариант
Формула 1 Формула 1 / Новость

Перес: Red Bull – мой единственный вариант

Экс-пилот Red Bull: Шансы Хюлькенберга упали, выбор будет между Пересом и Элбоном
Формула 1 Формула 1 / Новость

Экс-пилот Red Bull: Шансы Хюлькенберга упали, выбор будет между Пересом и Элбоном

«Буду стараться вернуться». Квят о скором вылете из Формулы 1
Формула 1 Формула 1 / Новости

«Буду стараться вернуться». Квят о скором вылете из Формулы 1

Лишь один пилот в Формуле 1 зарабатывает меньше Квята. Рейтинг зарплат-2020
Формула 1 Формула 1 / Новость

Лишь один пилот в Формуле 1 зарабатывает меньше Квята. Рейтинг зарплат-2020

Камбэк Гасли и откат Ferrari. Пять смелых прогнозов на Гран При Бахрейна
Формула 1 Формула 1 / Анонс

Камбэк Гасли и откат Ferrari. Пять смелых прогнозов на Гран При Бахрейна

Грожан ответил Штайнеру: Мной трудно управлять? Другим удавалось
Формула 1 Формула 1 / Новость

Грожан ответил Штайнеру: Мной трудно управлять? Другим удавалось

Самое важное:

Хэмилтон: Никто не поверит, даже если я побью Ферстаппена на равных машинах
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хэмилтон: Никто не поверит, даже если я побью Ферстаппена на равных машинах

Ферстаппен: Не важно, стану я вторым или третьим
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ферстаппен: Не важно, стану я вторым или третьим

Сайнс может начать тесты Ferrari с машины 2018 года
Формула 1 Формула 1 / Новость

Сайнс может начать тесты Ferrari с машины 2018 года

Риккардо оценил давление своих шуток на напарников
Формула 1 Формула 1 / Новость

Риккардо оценил давление своих шуток на напарников

Самое читаемое

1
Формула 2

Пропуск в Ф1: какими должны закончить сезон лидеры Формулы 2, чтобы получить Суперлицензию

10ч
2
Формула 1

Слухи: Система DAS разочаровала гонщиков Mercedes

15ч
3
Формула 1

Перес: Red Bull – мой единственный вариант

12ч
4
Формула 1

Экс-пилот Red Bull: Шансы Хюлькенберга упали, выбор будет между Пересом и Элбоном

19ч
5
Формула 1

«Буду стараться вернуться». Квят о скором вылете из Формулы 1

12ч

Самое важное:

Хэмилтон: Никто не поверит, даже если я побью Ферстаппена на равных машинах
Формула 1

Хэмилтон: Никто не поверит, даже если я побью Ферстаппена на равных машинах

Ферстаппен: Не важно, стану я вторым или третьим
Формула 1

Ферстаппен: Не важно, стану я вторым или третьим

Сайнс может начать тесты Ferrari с машины 2018 года
Формула 1

Сайнс может начать тесты Ferrari с машины 2018 года

Риккардо оценил давление своих шуток на напарников
Формула 1

Риккардо оценил давление своих шуток на напарников

«Буду стараться вернуться». Квят о скором вылете из Формулы 1
Формула 1

«Буду стараться вернуться». Квят о скором вылете из Формулы 1

Последние видео

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции 03:09
Формула 1
12 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи 02:29
Формула 1
3 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1
10 сент. 2020 г.

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1
14 авг. 2020 г.

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.