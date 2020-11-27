Хэмилтон: Никто не поверит, даже если я побью Ферстаппена на равных машинах

На прошлом этапе Льюис Хэмилтон стал семикратным чемпионом Формулы 1, повторив рекорд Михаэля Шумахера. Однако, заслуги британца часто принижают, а его успехи объясняют лучшей машиной в чемпионате и отсутствием конкуренции внутри команды.

Например, Макс Ферстаппен не так давно заявил, что на месте Льюиса чемпионами бы стало 90% всех пилотов Ф1. Сам Хэмилтон в ответ заявил, желающие принизить его достижения люди не замолчат, даже если он опередит Ферстаппена на той же машине, что у Макса.

«Конечно, в нашем спорте разница между командами очень велика и люди за счет этого хотят обесценить мои результаты, – сказал Хэмилтон журналу GQ. – Но я хотел бы сразиться со всеми на равных машинах. Вы видели, как я провел дебютный сезон против Алонсо, а ведь я был 22-летним новичком.

Сейчас люди говорят про Макса. Вероятно, такого не будет, но если бы Макс перешел в мою команду и я бы его побил, в эту победу бы все равно не поверили».

В Формуле 1 у Хэмилтона было пятеро напарников, и лишь дважды он проигрывал внутренние дуэли по итогам сезона.