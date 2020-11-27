Хэмилтон: Никто не поверит, даже если я побью Ферстаппена на равных машинах
Льюис уверен, что его критикам не нужны основания для недовольства
На прошлом этапе Льюис Хэмилтон стал семикратным чемпионом Формулы 1, повторив рекорд Михаэля Шумахера. Однако, заслуги британца часто принижают, а его успехи объясняют лучшей машиной в чемпионате и отсутствием конкуренции внутри команды.
Например, Макс Ферстаппен не так давно заявил, что на месте Льюиса чемпионами бы стало 90% всех пилотов Ф1. Сам Хэмилтон в ответ заявил, желающие принизить его достижения люди не замолчат, даже если он опередит Ферстаппена на той же машине, что у Макса.
«Конечно, в нашем спорте разница между командами очень велика и люди за счет этого хотят обесценить мои результаты, – сказал Хэмилтон журналу GQ. – Но я хотел бы сразиться со всеми на равных машинах. Вы видели, как я провел дебютный сезон против Алонсо, а ведь я был 22-летним новичком.
Сейчас люди говорят про Макса. Вероятно, такого не будет, но если бы Макс перешел в мою команду и я бы его побил, в эту победу бы все равно не поверили».
В Формуле 1 у Хэмилтона было пятеро напарников, и лишь дважды он проигрывал внутренние дуэли по итогам сезона.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон , Макс Ферстаппен
|Автор
|Иван Матушкин