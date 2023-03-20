Хэмилтон: Никогда не видел такого доминирования, как у Red Bull в этом сезоне
Льюис рассказал, что ни одна машина Ф1 на его памяти не имела такого преимущества над остальным пелотоном, как RB19 из Милтон-Кинса
Чемпионат Ф1 2023 года начался для Red Bull Racing с двух дублей. В минувший уик-энд в саудовской Джидде Серхио Перес выиграл с поула, а Макс Ферстаппен без видимых проблем пробился в гонке с 15-го места на второе.
Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон стал одним из тех, кого голландец обогнал по ходу дистанции.
После финиша он отметил: «Я никогда не видел, чтобы какая-то машина была настолько быстрой. Мне казалось, что мы сами в этот раз весьма быстры, но оказалось, что вовсе нет. Думаю, это [RB19] – быстрейшая машина, которую я когда-либо видел, особенно в сравнении с остальными».
В сезонах 2014-16 годов команда Mercedes, за которую выступал Хэмилтон, выиграла 56 квалификаций и 51 гонку из 59 возможных.
Серхио Перес, Red Bull Racing, победитель гонки
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Льюис отметил, что просто не видел возможности как-то обороняться против Макса, когда тот использовал на прямых преимущество подвижной плоскости DRS.
«Не знаю, как и почему это получилось, но он просто проезжал мимо меня на высокой скорости, – объяснил британец. – Я даже не пытался блокировать его, так как разница в темпе была огромной».
Ранее другой гонщик Mercedes Джордж Расселл уже говорил, что Red Bull по силам выиграть все гонки нынешнего сезона.
Хэмилтон признал, что это не пойдет на пользу ни спорту, ни его поклонникам: «Понятно, что всем хочется видеть упорную и напряженную борьбу. Но что уж есть – то есть. Я в этом не виноват».
«Такого никогда не было прежде». Льюис объяснил, что мешает ему ехать быстро
«Такого никогда не было прежде». Льюис объяснил, что мешает ему ехать быстро «Такого никогда не было прежде». Льюис объяснил, что мешает ему ехать быстро
Хэмилтон признался, что не чувствует связи с машиной Mercedes
Хэмилтон признался, что не чувствует связи с машиной Mercedes Хэмилтон признался, что не чувствует связи с машиной Mercedes
Гран При Саудовской Аравии: дуэли в квалификациях
Гран При Саудовской Аравии: дуэли в квалификациях Гран При Саудовской Аравии: дуэли в квалификациях
Росберг раскритиковал Ферстаппена за отношение к своей команде
Росберг раскритиковал Ферстаппена за отношение к своей команде Росберг раскритиковал Ферстаппена за отношение к своей команде
«Вибрации вернулись». Макс объяснил, что напугало его по ходу гонки
«Вибрации вернулись». Макс объяснил, что напугало его по ходу гонки «Вибрации вернулись». Макс объяснил, что напугало его по ходу гонки
Перес пообещал не думать про Ферстаппена по ходу гонки
Перес пообещал не думать про Ферстаппена по ходу гонки Перес пообещал не думать про Ферстаппена по ходу гонки
Самое важное:
Мнение: почему для Ferrari наступил решающий момент
Мнение: почему для Ferrari наступил решающий момент Мнение: почему для Ferrari наступил решающий момент
«Правил стало слишком много». Экс-пилот присоединился к критике Ф1
«Правил стало слишком много». Экс-пилот присоединился к критике Ф1 «Правил стало слишком много». Экс-пилот присоединился к критике Ф1
Почему у Боттаса не было темпа в Джидде? Он ответил
Почему у Боттаса не было темпа в Джидде? Он ответил Почему у Боттаса не было темпа в Джидде? Он ответил
«Такого никогда не было прежде». Льюис объяснил, что мешает ему ехать быстро
«Такого никогда не было прежде». Льюис объяснил, что мешает ему ехать быстро «Такого никогда не было прежде». Льюис объяснил, что мешает ему ехать быстро
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.