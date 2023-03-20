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Хэмилтон: Никогда не видел такого доминирования, как у Red Bull в этом сезоне

Льюис рассказал, что ни одна машина Ф1 на его памяти не имела такого преимущества над остальным пелотоном, как RB19 из Милтон-Кинса

Джонатан Нобл
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Хэмилтон: Никогда не видел такого доминирования, как у Red Bull в этом сезоне
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Чемпионат Ф1 2023 года начался для Red Bull Racing с двух дублей. В минувший уик-энд в саудовской Джидде Серхио Перес выиграл с поула, а Макс Ферстаппен без видимых проблем пробился в гонке с 15-го места на второе.

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон стал одним из тех, кого голландец обогнал по ходу дистанции. 

После финиша он отметил: «Я никогда не видел, чтобы какая-то машина была настолько быстрой. Мне казалось, что мы сами в этот раз весьма быстры, но оказалось, что вовсе нет. Думаю, это [RB19] – быстрейшая машина, которую я когда-либо видел, особенно в сравнении с остальными». 

В сезонах 2014-16 годов команда Mercedes, за которую выступал Хэмилтон, выиграла 56 квалификаций и 51 гонку из 59 возможных.

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Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Льюис отметил, что просто не видел возможности как-то обороняться против Макса, когда тот использовал на прямых преимущество подвижной плоскости DRS.

«Не знаю, как и почему это получилось, но он просто проезжал мимо меня на высокой скорости, – объяснил британец. – Я даже не пытался блокировать его, так как разница в темпе была огромной». 

Ранее другой гонщик Mercedes Джордж Расселл уже говорил, что Red Bull по силам выиграть все гонки нынешнего сезона. 

Хэмилтон признал, что это не пойдет на пользу ни спорту, ни его поклонникам: «Понятно, что всем хочется видеть упорную и напряженную борьбу. Но что уж есть – то есть. Я в этом не виноват».

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