Хэмилтон: Ничего не могли поделать с Red Bull

Льюис Хэмилтон финишировал вторым на Гран При Мексики. На старте он пропустил вперед Макса Ферстаппена, а на финише смог отбить атаки Серхио Переса.

По словам британца, его машина была намного медленнее Red Bull и побороться за победу он не мог.

«Поздравляю Макса, их машина имела большое преимущество в этот уик-энд, – цитирует Хэмилтона Sky Sports. – Мы ничего не могли поделать. Я полностью выложился, у меня было отличное сражение с Чеко в конце. По крайней мере, я смог сохранить второе место.

То, что Серхио смог так ко мне подъехать и удержаться, показало, как быстра их машина. Он отлично поработал, давил на меня. Я получил удовольствие от гонки».