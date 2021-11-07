Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Гран При Мексики: пять быстрых выводов Следующая / Ферстаппен: Играли в «кто последний затормозит», я выиграл
Формула 1 / Гран При Мексики Новости

Хэмилтон: Ничего не могли поделать с Red Bull

Автор:
, редактор

Семикратный чемпион мира не увидел у себя шансов против Ферстаппена

Хэмилтон: Ничего не могли поделать с Red Bull

Льюис Хэмилтон финишировал вторым на Гран При Мексики. На старте он пропустил вперед Макса Ферстаппена, а на финише смог отбить атаки Серхио Переса. 

По словам британца, его машина была намного медленнее Red Bull и побороться за победу он не мог.

«Поздравляю Макса, их машина имела большое преимущество в этот уик-энд, – цитирует Хэмилтона Sky Sports. – Мы ничего не могли поделать. Я полностью выложился, у меня было отличное сражение с Чеко в конце. По крайней мере, я смог сохранить второе место. 

То, что Серхио смог так ко мне подъехать и удержаться, показало, как быстра их машина. Он отлично поработал, давил на меня. Я получил удовольствие от гонки».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Гран При Мексики: пять быстрых выводов
Предыдущая новость

Гран При Мексики: пять быстрых выводов
Следующая новость

Ферстаппен: Играли в «кто последний затормозит», я выиграл

Ферстаппен: Играли в «кто последний затормозит», я выиграл
Загрузить комментарии
Иван Матушкин Больше от
Иван Матушкин
Ферстаппен про титул: Все быстро может испортиться
Формула 1

Ферстаппен про титул: Все быстро может испортиться

Баттон: Обгон Ферстаппена в Мексике может решить судьбу титула Гран При Мексики
Формула 1

Баттон: Обгон Ферстаппена в Мексике может решить судьбу титула

Только клиенты Ferrari еще не cменили моторы. В чем причинa? Гран При Мексики
Формула 1

Только клиенты Ferrari еще не cменили моторы. В чем причинa?

Льюис Хэмилтон Больше от
Льюис Хэмилтон
Хэмилтон: Если проиграю в Бразилии, то у меня проблемы Гран При Бразилии
Формула 1

Хэмилтон: Если проиграю в Бразилии, то у меня проблемы

«Оставил дверь открытой для Макса». Хэмилтон упрекнул Боттаса Гран При Мексики
Формула 1

«Оставил дверь открытой для Макса». Хэмилтон упрекнул Боттаса

Шовлин: Не повезло, что Хэмилтон стартовал лучше Боттаса Гран При Мексики
Формула 1

Шовлин: Не повезло, что Хэмилтон стартовал лучше Боттаса

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Драка за бонус. Как Ферстаппен мешал Боттасу ставить лучший круг Гран При Мексики
Формула 1

Драка за бонус. Как Ферстаппен мешал Боттасу ставить лучший круг

Гран При Мексики: 6 самых интересных технических решений Гран При Мексики
Формула 1

Гран При Мексики: 6 самых интересных технических решений

После Мехико Ньюи припомнил Сильверстоун Гран При Мексики
Формула 1

После Мехико Ньюи припомнил Сильверстоун

Самое важное:

Бразильский вице-чемпион Ф1 предрек Максу победу на «Интерлагосе»
Формула 1 Формула 1

Бразильский вице-чемпион Ф1 предрек Максу победу на «Интерлагосе»

СМИ: Alpine пытается переманить главу Aston Martin
Формула 1 Формула 1

СМИ: Alpine пытается переманить главу Aston Martin

Как победить Хэмилтона? Росберг дал совет Максу
Формула 1 Формула 1

Как победить Хэмилтона? Росберг дал совет Максу

Глава Ф1 о победе Макса в Мексике: Он действовал как Шумахер
Формула 1 Формула 1

Глава Ф1 о победе Макса в Мексике: Он действовал как Шумахер

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.