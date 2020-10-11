Хэмилтон: Некоторые гонщики-ветераны на мне зациклились

Выиграв Гран При Айфеля, Льюис Хэмилтон сравнялся по количеству побед в гонках с самым успешным пилотом Формулы 1 – Михаэлем Шумахером. Неудивительно, что на пресс-конференции с участием призеров гонки целый ряд вопросов был посвящен этому достижению – и ощущениям, которые испытывает британец от исторической победы.

Отвечая на один из вопросов, Хэмилтон затронул тему неоднозначного отношения к себе – тему, которая стала особенно актуальной в этом году на фоне активности пилота в борьбе с расовыми предрассудками.

«Мне лично досталось от многих – особенно от гонщиков старшего поколения, – в частности сказал Хэмилтон. – Они как будто зациклились на этом – не знаю почему. Может быть, однажды они смогут через это переступить.

Что касается меня, я безмерно уважаю историю гонок и великих гонщиков прошлого – даже тех, которые продолжают говорить обо мне не самые хорошие вещи. Я по-прежнему отношусь к ним с почтением – так как понимаю, что они жили в другое время, в чем-то более сложное. Им пришлось через многое пройти, и в том числе благодаря этому они и стали легендами.

Я также вспоминаю других людей – к примеру, учителей, которые считали нужным притормозить меня, даже остановить. Не испытываю к ним негатива. Уверен, что они могут быть другими – просто на них повлияло то, как сложилась жизнь, то, что происходило вокруг. Уверен, что сейчас они уже смотрят на вещи по-другому – и надеюсь, они рады, что так или иначе поучаствовали в моей истории.

Если говорить о пилотах прошлого или пилотах, которым не удалось стать столь успешными – надеюсь, они самореализовались по-своему, нашли счастье в своей семье и, может быть, частично воспринимают мои успехи как свои. Ведь, в конце концов, мы все объединены одной страстью – страстью к гонкам.

Со своей стороны скажу, что я через 20 лет точно не буду ни на кого наезжать, не буду учить жизни или принижать молодых и успешных пилотов. Я думаю, обязанность опытных пилотов – вдохновлять других. Наверняка уже есть пилоты и могут появиться новые, которые приблизятся к моим рекордам. И неправильно было бы сидеть и молиться, чтобы у них не получилось эти рекорды побить. Наоборот, надо содействовать талантливым пилотам в раскрытии их потенциала. Если по пути они превзойдут тебя – это же просто прекрасно».