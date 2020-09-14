Хэмилтон недоволен: Ф1 рисковала пилотами

Рестарт гонки после выезда сейфти-кара привел к массовой аварии и красным флагам на Гран При Тосканы. Ряд экспертов сочли виновным в аварии Валттери Боттаса, который долго не разгонялся в момент отъезда машины безопасности.

Однако партнер финна по Mercedes Льюис Хэмилтон уверен, что во всем виновны руководители гонки.

«В первую очередь, это совершенно не вина Валттери, – заверил Хэмилтон. – Это вина тех, кто принимал решения. Не знаю, кто это был. Они хотели добавить интриги, но в итоге поставили нас под риск.

Пожалуй, им стоит лучше все обдумать. Они начинают гасить огни машины безопасности все позже, позже и позже. А мы здесь, вообще-то, для борьбы за позиции.

Тем более в ситуации Валттери, когда он заработал себе место в лидерах, а они пытаются добавить интриги. И в этот раз они перешли границы. А Валттери сделал ровно то, что сделал бы любой на его месте».