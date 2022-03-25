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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новость

Хэмилтон: Не ждите в этот уик-энд больших отличий от Бахрейна

Семикратный чемпион мира объяснил, что за несколько дней между Гран При у его команды не было возможности добиться серьезного прогресса

Мэтт Кью
Автор:
Хэмилтон: Не ждите в этот уик-энд больших отличий от Бахрейна
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Форма Mercedes стала одним из неприятных сюрпризов ервого этапа нового сезона Формулы 1 в Сахире: ни в квалификации, ни в гонке пилоты на серебристых W13 оказались не в состоянии угнаться за Ferrari и Red Bull – а подиум Льюиса Хэмилтона стал возможен лишь из-за поломок на машинах Макса Ферстаппена и Серхио Переса.

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В пятницу накануне старта тренировок Льюис рассказал, что команда постаралась исправить ситуацию, но в столь сжатые сроки сложно ожидать серьезного прогресса.

«За три дня удалось проделать очень большой объем работы, – сказал он. – Я горд командой, которая работает, не жалея сил. Им удалось проанализировать невероятный объем данных.

Мы знаем о своих проблемах, но продолжаем разбираться, что в точности является их причиной и как все исправить, не потеряв в скорости. 

Учитывая, сколь мало времени было между гонками, я не ожидаю в этот уик-энд каких-то радикальных отличий [от предыдущего]». 

Он добавил, что спокойно относится к такой ситуации: «У нас есть сложности, и мы сражаемся с ними. Машина определенно обладает серьезным потенциалом, и нам надо как можно быстрее раскрыть его.  

Так что сейчас я не испытываю никакого стресса. Но хочу как можно скорее вернуться в борьбу. Нам нужно двигаться вперед как можно быстрее».

Хэмилтон признал, что сильнее всего соперники превосходят Mercedes в медленных поворотах, где у них заметно больше прижимной силы. Он также отметил, что на быстрой трассе в Джидде потери на длинных прямых «могут оказаться совсем не веселыми».

Формула 1 дебютировала на трассе в Джидде в конце прошлого сезона – первым победителем тогда стал именно Льюис, взявший верх в острой дуэли с Максом Ферстаппеном.  

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