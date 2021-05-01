Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Гран При Португалии: стартовая решетка Следующая / Гран При Португалии: дуэли в квалификациях
Формула 1 / Гран При Португалии Новости

Хэмилтон: Не ждали, что окажемся на первом ряду

Автор:
, редактор

Льюис не сильно расстроился из-за второго места в квалификации

Хэмилтон: Не ждали, что окажемся на первом ряду

Льюис Хэмилтон стал вторым в квалификации Гран При Португалии, уступив семь тысячных секунды своему партнеру по Mercedes Валттери Боттасу. После финиша сессии семикратный чемпион мира заявил, что вообще не ждал попадания на первый ряд стартовой решетки.

«Валттери и наша команда отлично поработали, – сказал Хэмилтон в эфире Sky Sports. – Мы точно не ждали, что окажемся на первом ряду, так что должны быть рады. Круг я проехал не идеальный, но сделал, что мог.

Конечно, мы не удовлетворены скоростью машины, но меня радуют те шаги, которые делает наша команда».

Ближайший соперник – Макс Ферстаппен на Red Bull – уступил Хэмилтону 0,391 секунды.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Гран При Португалии: стартовая решетка

Предыдущая новость

Гран При Португалии: стартовая решетка

Следующая новость

Гран При Португалии: дуэли в квалификациях

Гран При Португалии: дуэли в квалификациях
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии
Сессия Квал-я
Пилоты Льюис Хэмилтон
Команды Mercedes
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое

1
Формула 1

Боттас выиграл у Хэмилтона 0,007 секунды в споре за поул в Портимане

2
Формула 1

Хэмилтон усомнился в правоте Mercedes при выборе шин

20мин
3
Формула 1

Ферстаппен объяснил третье место в квалификации

45мин
4
Формула 1

Квят: В этом году буду ездить почти на каждую гонку

5
Формула 1

Гран При Португалии: стартовая решетка

Самое важное:
Перес пожаловался на проблемы с прогревом шин
Формула 1

Перес пожаловался на проблемы с прогревом шин

17мин
Хэмилтон усомнился в правоте Mercedes при выборе шин
Формула 1

Хэмилтон усомнился в правоте Mercedes при выборе шин

20мин
Ферстаппен объяснил третье место в квалификации
Формула 1

Ферстаппен объяснил третье место в квалификации

45мин
Ветер не дал Mercedes блеснуть на шинах Medium
Формула 1

Ветер не дал Mercedes блеснуть на шинах Medium

50мин
Гран При Португалии: дуэли в квалификациях
Формула 1

Гран При Португалии: дуэли в квалификациях

54мин
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Иван Матушкин Больше от
Иван Матушкин
Ферстаппен объяснил третье место в квалификации Гран При Португалии
Формула 1

Ферстаппен объяснил третье место в квалификации

Онлайн. Гран При Португалии. Квалификация Гран При Португалии
Формула 1

Онлайн. Гран При Португалии. Квалификация

Куартараро взял поул Гран При Испании, Росси и Маркес вне топ-10 Гран При Испании
MotoGP

Куартараро взял поул Гран При Испании, Росси и Маркес вне топ-10

Больше от
Льюис Хэмилтон
Хэмилтон усомнился в правоте Mercedes при выборе шин Гран При Португалии
Формула 1

Хэмилтон усомнился в правоте Mercedes при выборе шин

Ветер не дал Mercedes блеснуть на шинах Medium Гран При Португалии
Формула 1

Ветер не дал Mercedes блеснуть на шинах Medium

Гоночный темп в Португалии: Леклер быстрее всех, Боттас и Перес быстрее напарников Гран При Португалии
Формула 1

Гоночный темп в Португалии: Леклер быстрее всех, Боттас и Перес быстрее напарников

Больше от
Mercedes
Гран При Португалии: дуэли в квалификациях Гран При Португалии
Формула 1

Гран При Португалии: дуэли в квалификациях

Вольф опроверг рассказ о притворстве Mercedes
Формула 1

Вольф опроверг рассказ о притворстве Mercedes

«Они в любой момент смогут начать работу с VW». Вольф похвалил Red Bull
Формула 1

«Они в любой момент смогут начать работу с VW». Вольф похвалил Red Bull

Самое читаемое Сегодня

Боттас выиграл у Хэмилтона 0,007 секунды в споре за поул в Портимане
Формула 1 Формула 1

Боттас выиграл у Хэмилтона 0,007 секунды в споре за поул в Портимане

Хэмилтон усомнился в правоте Mercedes при выборе шин
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон усомнился в правоте Mercedes при выборе шин

Ферстаппен объяснил третье место в квалификации
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен объяснил третье место в квалификации

Квят: В этом году буду ездить почти на каждую гонку
Формула 1 Формула 1

Квят: В этом году буду ездить почти на каждую гонку

Гран При Португалии: стартовая решетка
Формула 1 Формула 1

Гран При Португалии: стартовая решетка

Гран При Португалии: дуэли в квалификациях
Формула 1 Формула 1

Гран При Португалии: дуэли в квалификациях

Aston Martin дала Строллу и Феттелю разные машины
Формула 1 Формула 1

Aston Martin дала Строллу и Феттелю разные машины

Ферстаппен опередил дуэт Mercedes в финальной тренировке Гран При Португалии
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен опередил дуэт Mercedes в финальной тренировке Гран При Португалии

Самое важное:

Перес пожаловался на проблемы с прогревом шин
Формула 1 Формула 1

Перес пожаловался на проблемы с прогревом шин

Хэмилтон усомнился в правоте Mercedes при выборе шин
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон усомнился в правоте Mercedes при выборе шин

Ферстаппен объяснил третье место в квалификации
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен объяснил третье место в квалификации

Ветер не дал Mercedes блеснуть на шинах Medium
Формула 1 Формула 1

Ветер не дал Mercedes блеснуть на шинах Medium

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.