Хэмилтон: Не ждали, что окажемся на первом ряду

Льюис Хэмилтон стал вторым в квалификации Гран При Португалии, уступив семь тысячных секунды своему партнеру по Mercedes Валттери Боттасу. После финиша сессии семикратный чемпион мира заявил, что вообще не ждал попадания на первый ряд стартовой решетки.

«Валттери и наша команда отлично поработали, – сказал Хэмилтон в эфире Sky Sports. – Мы точно не ждали, что окажемся на первом ряду, так что должны быть рады. Круг я проехал не идеальный, но сделал, что мог.

Конечно, мы не удовлетворены скоростью машины, но меня радуют те шаги, которые делает наша команда».

Ближайший соперник – Макс Ферстаппен на Red Bull – уступил Хэмилтону 0,391 секунды.