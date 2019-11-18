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Формула 1 / Гран При Бразилии / Новость

Хэмилтон не захотел оправдываться перед судьями ради третьего места

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Хэмилтон не захотел оправдываться перед судьями ради третьего места
Автор:
, Редактор
18 нояб. 2019 г., 14:02

Судьи Гран При Бразилии решили дать Льюису Хэмилтону возможность объяснить свои действия, приведшие к столкновению с Алексом Элбонам на последних кругах гонки в Сан-Паулу. Но чемпион мира не использовал свой шанс.

На последних кругах Гран При Бразилии Льюис Хэмилтон боролся с Алексом Элбоном за второе место. Между их машинами произошел контакт, Red Bull закрутило, а Хэмилтон пропустил на вторую позицию Пьера Гасли.

 

После гонки Хэмилтон отправился на подиум и лишь затем – спустя примерно час – был лишен третьего места. Судьи признали его виновным и наказали пятисекундным штрафом, что отбросило чемпиона на седьмую позицию. 

Как выяснилось, задержка с вынесением судьями решения была связана с тем, что они решили не спешить, так как на кону было третье место. Обычно в похожих случаях сразу назначают штраф, как это случилось с Даниилом Квятом на Гран При США. Но в Сан-Паулу представители FIA допустили, что пилот Mercedes попробует оправдаться, чтобы сохранить место на подиуме. Потому решено было использовать процедуру, предусматривающую объяснения обеих сторон.

Но Хэмилтон такой шанс проигнорировал.

«Судьи собирались провести расследование, – рассказал руководитель гонок Ф1 Майкл Маси. – Потому они и вызвали пилотов для дачи показаний. Но команда [Mercedes] предпочла просто взять вину на себя. Они пришли и сказали, что никакие показания не требуются, так как Льюис признает себя виновным.

Так что расследование было, но оно оказалось очень простым и коротким. Судьи попались на "Уловку 22"».

"Уловкой 22" в западной культуре называется ситуация, когда человек, соблюдая одно правило, неминуемо нарушает другое. Термин был введен американским писателем Джозефом Хеллером.

Дополнительная информация: Адам Купер

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бразилии
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Автор Сергей Иванов

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