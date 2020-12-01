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Формула 1 / Гран При Сахира / Новость

Хэмилтон не выступит на Гран При Сахира – кто же займет его место?

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Хэмилтон не выступит на Гран При Сахира – кто же займет его место?
Автор:
, Главный редактор

Многие болельщики и журналисты хотели бы увидеть за рулем чемпионской машины Джорджа Расселла, но, скорее всего, немецкая команда сделает менее резонансный выбор

Объявление о том, что Льюис Хэмилтон подхватил коронавирус и будет вынужден пропустить Гран При Сахира, ставит вопрос о том, кто займет место в чемпионском болиде на предпоследней гонке сезона. А может, и в последней тоже. Напомним, что Гран При Сахира и Гран При Абу-Даби разделяет одна неделя – а когда летом в такой же ситуации оказался Серхио Перес, мексиканец не успел оперативно избавиться от вируса и пропустил две гонки.

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Глобальная пандемия в этом году нередко добавляла сложностей в поиске замены основному пилоту – в целом ряде стран действовали или до сих пор действуют ограничения, которые предусматривают достаточно долгий карантин по прибытии из-за границы.

Однако в случае с ближневосточными странами особых сложностей у Mercedes не будет. Действующие в Бахрейне правила предусматривают прохождение теста на коронавирус в аэропорту прибытия, до получения результатов (они поступают максимум через 12 часов, а в реальности – через 5-6) которого прибывший должен находиться на самоизоляции в гостинице. В частности, поэтому по ходу Гран При Бахрейна в паддоке  присутствовали только основные гонщики Mercedes: при необходимости нужный пилот мог оперативно прилететь из Европы и прибыть на гоночную трассу.

В Абу-Даби правила строже (карантин продолжительностью в сутки), но они едины для всех, кто приедет на последнюю гонку сезона из Бахрейна.

Таким образом, ничто не мешает чемпионской команде воспользоваться услугами своего запасного пилота. Которым является 28-летний бельгиец Стоффель Вандорн. В настоящий момент он входит в состав заводской команды Mercedes в Формуле Е, но в этой серии сезон закончился летом (Вандорн, кстати, стал вице-чемпионом), а новый начнется только в январе. В настоящий момент участники Формулы Е проводят тесты на трассе в Валенсии, но сегодняшний день заездов в любом случае является последним.

Ранее Вандорн был одним из наиболее перспективных гонщиков своего поколения: в частности, он выиграл Еврокубок Формулы Renault (не дав сделать это Даниилу Квяту), а потом за два сезона в GP2 (сейчас эта серия называется Формула 2) завоевал вице-чемпионское и чемпионское звания.

Хэмилтон и Вандорн на Гран При Бахрейна в 2018 году

Хэмилтон и Вандорн на Гран При Бахрейна в 2018 году

Фото: Sutton Images

После этого бельгиец два сезона провел в Ф1 в составе переживавшей не лучшие времена McLaren. Оба сезона он закончил на 16-м месте в общем зачете, лучшими результатами пилота в гонках стали два 7-х места. Напарником Вандорна в обеих сезонах был Фернандо Алонсо: в 2017 году он оказался в итоговом протоколе на одну строчку выше, набрав лишь на несколько очков больше – а вот годом позже испанец набрал в 4 раза больше баллов и в общем зачете финишировал на 5 позиций выше.

Примечательно, что Вандорну уже приходилось заменять чемпиона мира на гонке в Бахрейне: в 2016 году он дебютировал в Ф1, заняв место в болиде Фернандо Алонсо – тому пропустить гонку посоветовали врачи (после серьезной аварии на предыдущем этапе).

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Напомним, что из пилотов Ф1 подопечным Mercedes в настоящий момент также является выступающий за Williams Джордж Расселл. Этого талантливого пилота (в 2018 году британец выиграл Формулу 2 с первой попытки) многие считают реальным претендентом на место в Mercedes в 2022 году. В связи с этим многие предпочли бы увидеть за рулем чемпионского болида именно молодого пилота, но эксперты считают такой вариант не слишком реалистичным. 

В случае, если Mercedes все же сделает выбор в пользу Расселла, в Формуле 1 может дебютировать выступающий в Ф2 Джек Эйткен. 25-летний британец не выглядит пилотом, который мог бы рассчитывать на карьеру в чемпионате мира (за три года в Ф2 он не поднимался выше 5-й позиции в общем зачете, а сейчас занимает 12-е место), но из гонщиков молодежной программы Williams только он располагает Суперлицензией, необходимой ддля участия в Гран При.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Сахира Билеты
Пилоты Льюис Хэмилтон , Эстебан Гутьеррес , Стоффель Вандорн , Джордж Расселл
Автор Кирилл Качнов

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