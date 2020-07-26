«Хэмилтон не выиграл бы на Ferrari». Хауг о проблемах Скудерии, Феттеле и злости Mercedes

За шесть неполных лет в Ferrari Себастьян Феттель так и не смог подняться выше второго места в чемпионате, а за последние 23 месяца одержал лишь одну победу. Но один из бывших руководителей автоспортивной программы Mercedes Норберт Хауг не видит в этом вины немца.

По мнению Хауга, в нынешней Ferrari не смог бы побеждать даже шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.

«Если бы Льюис сейчас выступал за Ferrari – он бы не побеждал, – сказал Хауг. – Чтобы это видеть, не надо быть экспертом. Себастьян Феттель не мог добиться с ними большего. В Формуле 1 бывают трудные времена, когда надо просто выжимать максимум из возможного, а потом стараться продвинуться вперед. Очевидно, что скорости Ferrari не хватает».

В 2020 году пилоты Ferrari взяли один подиум за три этапа, по большей части ведя борьбу во второй половине топ-10. И Хауг не ждет от команды скорого прогресса: «Не думаю, что ситуация изменится быстро. И уж точно не в Сильверстоуне. Там скоростная трасса, и я не представляю, что Ferrari будет быстра на выходе из поворотов.

Мне кажется, их система мешает самой себе. Она не такая, как в Mercedes, тут нет жесткой иерархии.

А еще я видел совершенно бессмысленную борьбу Феттеля с Леклером в Венгрии. Когда у вас разные стратегии, ты не должен терять время в борьбе с напарником. Глава команды должен давать ясные задания. Когда вы сражаетесь за первое место, можно позволить себе больше. Но когда ты шестой-седьмой – дорого каждое очко. Но нельзя терять даже десятую долю секунды из-за напарника».

В прошлом году Ferrari имела большое преимущество в мощности мотора и максимальной скорости, что конкуренты списывали на нарушение регламента. После расследования и технических директив от FIA, Скудерия потеряла в мощности и сейчас ощутимо проигрывает конкурентам на прямых.

Хауг считает, что прошлогодние успехи итальянцев также спровоцировали Mercedes улучшить мотор: «Ferrari спровоцировала Mercedes. В прошлом году сообщалось, что у Скудерии самый мощный мотор. А я долго работал с парнями из Mercedes и знаю – покажи им красную тряпку и они атакуют. Та ситуация побудила их стать еще сильнее, допускать еще меньше ошибок».

Дополнительная информация: Кристиан Ниммерфоль