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Формула 1 Новость

Хэмилтон не увидел вины Pirelli в бакинских авариях

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

По мнению семикратного чемпиона мира, к авариям привели действия команд, а не шинников

Хэмилтон не увидел вины Pirelli в бакинских авариях

Взрывы шин у Макса Ферстаппена и Лэнса Стролла лишь по счастливой случайности обошлись без неприятных последствий. В обоих случаях заднее левое колесо не выдерживало на высокой скорости, и гонщику терял контроль над машиной. 

Разбирательство Pirelli позволило сделать вывод, что причиной случившегося стали не дефекты резины, а действия команд, которые стремятся любым способом понизить давление в шинах ради лучшего сцепления с трассой. 

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По мнению Льюиса Хэмилтона, события в Азербайджане вскрыли одну из проблем Ф1, а Pitrelli в данном случае действительно не виновата в случившемся. 

«Как вы знаете, каждый уик-энд – случается что-то или нет – они повышают давление, – Объяснил сэр семикратный накануне Гран При Франции. – Это весьма красноречиво. 

Гораздо чаще причина всему в том, что используется давление ниже установленного. Вот у нас нет никаких проблем с шинами. 

Думаю, они отлично справились с работой, шины для этого сезона прочнее прежних. Как по мне, в данном конкретном случае вины Pirelli [в авариях] нет». 

Также британец приветствовал ужесточение проверок, которое FIA ввела в этапа в Ле-Кастелле.

«В конечном счете приоритетом является безопасность, – объяснил Льюис. – Для меня и моей команды понятны правила и указания, в рамках которых мы должны действовать.

Потому меня немало удивило, что им [FIA] пришлось уточнять эти моменты. Понятно, что вы можете оценивать эти шаги так, как хотите.

Я доволен, что они признали необходимость уточнений. Теперь очень важно контролировать соблюдение этих норм. Прежде они не следили за использованием шин, давлением, температурой. Все это нужно делать лучше. 

Классно, что теперь есть техническая директива. Но также нужны действия. Мы хотим увидеть, как они следуют новым процедурам. Очень важно убедиться, что правила игры одинаковы для всех».

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