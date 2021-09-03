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Формула 1 / Гран При Нидерландов Новости

Хэмилтон не увидел в переходе Расселла поводов для волнения

Автор:
, редактор Ф1

По мнению семикратного чемпиона мира, внутренняя гармония в Mercedes сохранится и после смены его напарника

Хэмилтон не увидел в переходе Расселла поводов для волнения

Официального объявления Mercedes о контракте с Джорджем Расселлом в Формуле 1 ждут на следующей неделе – при этом в самом факте перехода молодого британца сомнений по сути уже нет.

На протяжении четырех последних лет боксы с Льюисом делил Валттери Боттас, который уверенно исполнял роль «второго номера», не претендуя на лидерство, подчиняясь приказам с мостика и наполняя копилку команды для борьбы за Кубок конструкторов. 

Появление 23-летнего Расселла может значительно изменить эту картину – тот едва ли захочет заранее отказываться от претензий на титул. 

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Однако сам сэр Льюис заверил, что не ожидает никаких проблем в 2022 году. 

«Думаю, Джордж невероятно талантлив, – сказал он в четверг в Зандворте. – А еще он скромен и правильно подходит к делу. Вдобавок, британское происхождение очень помогает ему в коммуникациях. 

Прямо сейчас я изо всех сил поддерживаю своего нынешнего напарника, я вообще всегда поддерживал Валттери, а сейчас у нас есть важное общее дело. Ни одному из нас не по силам принести команде победу в одиночку. 

[За Расселлом] будущее, он один из героев завтрашнего дня. Думаю, он уже выдал несколько невероятных выступлений, и я не сомневаюсь, что его рост продолжится.  

Где же демонстрировать его, как не в отличной команде как у нас? Или он переходит еще куда-то?»

Он добавил: «У меня в напарниках было несколько невероятных пилотов. Дебютный сезон я проводил вместе с Фернандо [Алонсо], потому не чувствую, чтобы мне нужно было еще что-нибудь доказывать.  

Если у меня действительно будет новый напарник, то сам я сейчас на иной стадии карьеры. Я с радостью смотрю, как в наш спорт приходит молодежь. 

И все равно остаются вещи, которым ты можешь учиться у других. Думаю, именно поэтому взаимодействовать так важно, это ключевой фактор. 

У нас отличная команда в плане морали, процессов и того, как они поддерживают пилотов. Это настоящая гармония. 

Мы сейчас готовы куда лучше, чем в прошлые годы. Так что я не испытываю никаких волнений».

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