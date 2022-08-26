Хэмилтон не увидел у Mercedes шансов на успех в Спа

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

После поула Джорджа Рассела и двойного подиума в Венгрии команда Mercedes рассчитывала сохранить набранный темп в Спа. Однако первый день в прохладных условиях на одной из самых быстрых трасс чемпионата позволил понять, что на этот раз все будет намного сложнее.

Хэмилтон завершил тренировки с шестым временем, уступив 1,4 секунды лучшему результату Макса Ферстаппена из Red Bull. Расселл отстал еще на пару десятых.

«Мы делали все, что было возможно, – рассказал Льюис после окончания сессий. – Может, дело в шинах, может, в их температуре, может, в углах атаки крыльев. Или в сочетании этих факторов.

Ощущения катастрофы нет, просто мы очень здорово отстаем. Впрочем, пятницы уже не раз складывались для нас похожим образом, но к субботе нам удавалось добиться большего. Надеюсь, и в этот раз будет так».

Джордж Расселл, Mercedes W13 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Расселл добавил: «Мы уже привыкли к плохим пятницам. Посмотрим, получится ли выправить ситуацию, но нет никакой гарантии, что у нас выйдет сделать такой же шаг вперед, как на прошлом этапе».

По мнению Хэмилтона, при всем отличии трасс в Будапеште и Спа, поведение машины W13 на них имеет много общего.

«Если сравнивать с венгерской квалификацией, машина ощущается совсем иначе, но вот с тренировками сходство куда больше, – объяснил семикратный чемпион. – Это дает мне надежду, что и тут получится все исправить».

Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь