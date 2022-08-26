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Формула 1 / Гран При Бельгии Новость

Хэмилтон не увидел у Mercedes шансов на успех в Спа

После пятничных тренировок Льюис пришел к выводу, что его машине не хватает скорости на быстром арденнском кольце

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Перевод:
Александр Кабановский
, Ответственный редактор
Хэмилтон не увидел у Mercedes шансов на успех в Спа
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После поула Джорджа Рассела и двойного подиума в Венгрии команда Mercedes рассчитывала сохранить набранный темп в Спа. Однако первый день в прохладных условиях на одной из самых быстрых трасс чемпионата позволил понять, что на этот раз все будет намного сложнее.

Хэмилтон завершил тренировки с шестым временем, уступив 1,4 секунды лучшему результату Макса Ферстаппена из Red Bull. Расселл отстал еще на пару десятых. 

«Мы делали все, что было возможно, – рассказал Льюис после окончания сессий. – Может, дело в шинах, может, в их температуре, может, в углах атаки крыльев. Или в сочетании этих факторов. 

Ощущения катастрофы нет, просто мы очень здорово отстаем. Впрочем, пятницы уже не раз складывались для нас похожим образом, но к субботе нам удавалось добиться большего. Надеюсь, и в этот раз будет так». 

Джордж Расселл, Mercedes W13

Джордж Расселл, Mercedes W13

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Расселл добавил: «Мы уже привыкли к плохим пятницам. Посмотрим, получится ли выправить ситуацию, но нет никакой гарантии, что у нас выйдет сделать такой же шаг вперед, как на прошлом этапе».

По мнению Хэмилтона, при всем отличии трасс в Будапеште и Спа, поведение машины W13 на них имеет много общего. 

«Если сравнивать с венгерской квалификацией, машина ощущается совсем иначе, но вот с тренировками сходство куда больше, – объяснил семикратный чемпион. – Это дает мне надежду, что и тут получится все исправить».

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