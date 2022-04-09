Хэмилтон не увидел у Mercedes никакого прогресса

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По итогам квалификации Формулы 1 в Австралии гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон занял только пятую позицию, а его напарник Джордж Расселл расположился прямиком за семикратным чемпионом.

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По словам Хэмилтона, ему удалось оказаться на пятом месте только благодаря неудаче Сайнса, который не смог поставить быстрое время из-за проблем со стартером. «Ferrari должны были быть впереди нас, и я благодарен за эту позицию, – рассказал Хэмилтон. – У машины нет прогресса относительно формы, которая была у болида в Джидде. Но об этом я не беспокоюсь – пока рано. На изготовление деталей уходит много времени – скажем, что в ближайшее время не предвидится ничего невероятного. Я бы хотел быть оптимистом, мол, в следующий раз у нас будет что-то получше. Но пока ничего такого нет.

Я все еще недоволен “козлением”: наверное, его наличие – худшее, что есть в болиде. И пока мы не можем избавиться от этого эффекта. Ferrari тоже колеблется и при этом оказывается на поуле – я не понимаю, как они это делают, и не думаю, что кто-то в принципе понимает. Хотел бы, чтобы у нас была та же ситуация, но увы».

После пятничного брифинга пилотов было принято решение убрать одну из зон DRS, таким образов оставив только три из четырех мест для открытия крыла.

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Семикратный чемпион считает это решение правильным. «Хорошо, что они убрали DRS на одной из прямых, потому что там машины очень сильно “козлят”. В один момент у меня там даже была избыточная поворачиваемость в середине прямой. Сегодня же этого не было. Так что в некоторых сценариях эти колебания могут быть опасными».

Дополнительная информация: Эндрю ван Лёвен