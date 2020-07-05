Хэмилтон не увидел своей вины в столкновении с Элбоном

Льюис Хэмилтон лишился места на подиуме в Гран При Австрии. Действующий чемпион мира получил пятисекундный штраф за столкновение с Алексом Элбоном. После того, как с трассы ушел очередной автомобиль безопасности, Элбон попробовал обогнать Хэмилтона в борьбе за второе место.

Алексу почти удалось пройти Льюиса, однако шестикратный чемпион слишком широко вышел из поворота. Британец передним колесом ударил в заднюю часть болида Red Bull, после чего Элбона развернуло.

Это уже второй подобный инцидент между Хэмилтоном и Элбоном в трех последних гонках. Причем оба раза виновным признали пилота Mercedes.

«Что же, гонка окончена, надо смотреть в будущее, – сказал Хэмилтон в интервью Sky F1. – Вчера это была моя ошибка. Но сегодня мы могли бы вместе с Боттасом оказаться на подиуме. Мы с Элбоном боролись, не могу поверить, что мы с ним столкнулись вновь. Мне кажется, это был гоночный инцидент. Впрочем, я не буду спорить с судьями, а сосредоточусь на будущих гонках. Я принимаю вынесенное мне наказание».

По ходу гонки инженеры Mercedes предупреждали Хэмилтона, что нужно беречь машину.

«Не могу точно сказать, в чем была сложность, но мы испытываем проблемы с поребриками, – рассказал Льюис. – Не думаю, что дело в подвеске. Мне сложно сказать, сможем ли мы что-то изменить за оставшиеся до следующего этапа три-четыре дня. Но наши парни настоящие гении, так что я верю в команду».