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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи Новости

Хэмилтон: Не согласен, что это самый худший год для Mercedes

Гонщик Mercedes также признал, что в этом году команда не участвует в чемпионской гонке

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Хэмилтон: Не согласен, что это самый худший год для Mercedes
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Еще с самого начала сезона Mercedes активно борется с различными проблемами, будь то «козление» или внезапно возникшие трудности с прогревом резины. И хотя на первых этапах казалось, что в принципе у команды получается маленькими шагами идти вперед, то в Имоле, как и подтверждают сами пилоты, произошел откат. В квалификации и спринте ни Джордж Расселл, ни Льюис Хэмилтон не смогли прорваться в первую десятку, так что воскресную гонку пилоты начнут только 11-м и 14-м соответственно.

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Конечно, такие результаты особо не радуют семикратного чемпиона мира – и после финиша спринта Хэмилтон признал, что «Серебряные стрелы» явно выбыли из борьбы за чемпионский титул.

«Не согласен, что это худший период для команды, – рассказал Хэмилтон. – Коллектив пережил много-много плохих лет. Большинство людей, с которыми я имею дело, работают в этой команде более 20 лет и уже проходили через подобное. 2013-й был не лучшим, но с того времени у нас было много замечательных сезонов. Мы держимся вместе и стараемся друг друга мотивировать – все работают не покладая рук. Очевидно, мы не боремся за чемпионат, но мы сражаемся за то, чтобы понять нашу машину и стать лучше по ходу сезона. Это все, на что мы можем надеяться прямо сейчас».

Дополнительная информация: Гайдн Кобб

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