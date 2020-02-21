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Формула 1 / Февральские тесты в Барселоне I / Отчет о тестах

Хэмилтон не смог отобрать у Боттаса лучшее время в первой серии тестов

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Хэмилтон не смог отобрать у Боттаса лучшее время в первой серии тестов
Автор:
, Главный редактор
21 февр. 2020 г., 16:59

По ходу послеобеденных пятничных заездов пилоты «развлекли» зрителей и вылетами, и поломками – а вот обновить лучшее время не удалось даже Льюису Хэмилтону.

Валттери Боттас, утром в пятницу проехавший круг по трассе в Барселоне за 1:15.732, в итоге остался лучшим и по итогам дня, и в рамках всей первой серии предсезонных тестов Формулы 1 в 2020 году.

После обеда большинство пилотов предпочли работать на длинных сериях кругов, поэтому верхняя половина протокола изменилась несильно – из 5-ти лучших времен 4 были показаны в первой половине дня.

Одним из немногочисленных исключений стал Льюис Хэмилтон, который за полдня проехал больше 60 кругов – но при этом однажды выезжал из боксов на самых мягких шинах С5. Судя по всему, действующий чемпион мира пытался проехать по-настоящему быстрый круг – однако допустил ошибку в одном из поворотов и был вынужден отлавливать машину, потеряв на этом время. В результате самый быстрый круг британца оказался почти на 0,8 секунды медленнее, чем у Боттаса.

 

Заезды не обошлись без происшествий, самым заметным из которых стала авария Кевина Магнуссена вскоре после обеда. Датчанин, успевший к этому моменту совершить всего три круга, потерял контроль над автомобилем в связке 7-го и 8-го поворотов. Команда назвала причиной инцидента прокол – однако изучение фотографий с места аварии привело экспертов к мысли, что все началось с поломки одного из рычагов задней подвески. Полученные болидом повреждения уже не позволили Магнуссену выехать на трассу до завершения отведенного на заезды времени.

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За час до конца заездов из-за внезапного падения мощности на трассе остановился и потребовал эвакуации болид Даниэля Риккардо – что, впрочем, не помешало австралийцу через некоторое время продолжить выполнение дневной программы. И даже отметиться достаточно зрелищным разворотом – впрочем, без особых последствий, так как Renault закрутило на асфальтовой зоне безопасности.

 

После обеда на трассу вернулись Себастьян Феттель и Николя Латифи, которые в первой половине дня прервали участие в заездах из-за проблем с двигателями. Превзойти собственные утренние времена немец и канадец не смогли – но, видимо, команды и не ставили перед ними такой задачи.

На этом первая в 2020 году серия предсезонных тестов закончилась – вторая стартует в ближайшую среду, 26 февраля, и также пройдет в Барселоне.

Motorsport.com ведет онлайн-трансляцию тестов, которая не закончилась вместе с заездами и продолжает пополняться информацией с трассы и ремарками участников тестов.

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Результаты третьего дня первой серии тестов

Позиция Гонщик Команда Время Круги Шины
1 Валттери Боттас Mercedes 1:15,732 65
2 Льюис Хэмилтон Mercedes +0,784 70
3 Эстебан Окон Renault +1,370 76
4 Лэнс Стролл Racing Point +1,606 113
5 Даниил Квят AlphaTauri +1,695 62
6 Антонио Джовинацци Alfa Romeo +1,737 152
7 Даниэль Риккардо Renault +1,842 92
8 Макс Ферстаппен Red Bull +1,904 86
9 Алекс Элбон  Red Bull +2,422 80
10 Пьер Гасли AlphaTauri +2,481 56
11 Карлос Сайнс McLaren +2,542 76
12 Ромен Грожан  Haas +2,648 48
13 Себастьян Феттель Ferrari +2,652 99
14 Ландо Норрис McLaren +2,722 48
15 Николя Латифи Williams +3,272 71
16 Кевин Магнуссен Haas +3,977 4

 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Февральские тесты в Барселоне I
Сессия Пятница
Автор Кирилл Качнов

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