Хэмилтон не смог отобрать у Боттаса лучшее время в первой серии тестов
По ходу послеобеденных пятничных заездов пилоты «развлекли» зрителей и вылетами, и поломками – а вот обновить лучшее время не удалось даже Льюису Хэмилтону.
Валттери Боттас, утром в пятницу проехавший круг по трассе в Барселоне за 1:15.732, в итоге остался лучшим и по итогам дня, и в рамках всей первой серии предсезонных тестов Формулы 1 в 2020 году.
После обеда большинство пилотов предпочли работать на длинных сериях кругов, поэтому верхняя половина протокола изменилась несильно – из 5-ти лучших времен 4 были показаны в первой половине дня.
Одним из немногочисленных исключений стал Льюис Хэмилтон, который за полдня проехал больше 60 кругов – но при этом однажды выезжал из боксов на самых мягких шинах С5. Судя по всему, действующий чемпион мира пытался проехать по-настоящему быстрый круг – однако допустил ошибку в одном из поворотов и был вынужден отлавливать машину, потеряв на этом время. В результате самый быстрый круг британца оказался почти на 0,8 секунды медленнее, чем у Боттаса.
Заезды не обошлись без происшествий, самым заметным из которых стала авария Кевина Магнуссена вскоре после обеда. Датчанин, успевший к этому моменту совершить всего три круга, потерял контроль над автомобилем в связке 7-го и 8-го поворотов. Команда назвала причиной инцидента прокол – однако изучение фотографий с места аварии привело экспертов к мысли, что все началось с поломки одного из рычагов задней подвески. Полученные болидом повреждения уже не позволили Магнуссену выехать на трассу до завершения отведенного на заезды времени.
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За час до конца заездов из-за внезапного падения мощности на трассе остановился и потребовал эвакуации болид Даниэля Риккардо – что, впрочем, не помешало австралийцу через некоторое время продолжить выполнение дневной программы. И даже отметиться достаточно зрелищным разворотом – впрочем, без особых последствий, так как Renault закрутило на асфальтовой зоне безопасности.
После обеда на трассу вернулись Себастьян Феттель и Николя Латифи, которые в первой половине дня прервали участие в заездах из-за проблем с двигателями. Превзойти собственные утренние времена немец и канадец не смогли – но, видимо, команды и не ставили перед ними такой задачи.
На этом первая в 2020 году серия предсезонных тестов закончилась – вторая стартует в ближайшую среду, 26 февраля, и также пройдет в Барселоне.
Motorsport.com ведет онлайн-трансляцию тестов, которая не закончилась вместе с заездами и продолжает пополняться информацией с трассы и ремарками участников тестов.
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Результаты третьего дня первой серии тестов
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Круги
|Шины
|1
|Валттери Боттас
|Mercedes
|1:15,732
|65
|2
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|+0,784
|70
|3
|Эстебан Окон
|Renault
|+1,370
|76
|4
|Лэнс Стролл
|Racing Point
|+1,606
|113
|5
|Даниил Квят
|AlphaTauri
|+1,695
|62
|6
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|+1,737
|152
|7
|Даниэль Риккардо
|Renault
|+1,842
|92
|8
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|+1,904
|86
|9
|Алекс Элбон
|Red Bull
|+2,422
|80
|10
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|+2,481
|56
|11
|Карлос Сайнс
|McLaren
|+2,542
|76
|12
|Ромен Грожан
|Haas
|+2,648
|48
|13
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|+2,652
|99
|14
|Ландо Норрис
|McLaren
|+2,722
|48
|15
|Николя Латифи
|Williams
|+3,272
|71
|16
|Кевин Магнуссен
|Haas
|+3,977
|4
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Февральские тесты в Барселоне I
|Сессия
|Пятница
|Автор
|Кирилл Качнов
Хэмилтон не смог отобрать у Боттаса лучшее время в первой серии тестов
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