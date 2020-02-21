Хэмилтон не смог отобрать у Боттаса лучшее время в первой серии тестов

Валттери Боттас, утром в пятницу проехавший круг по трассе в Барселоне за 1:15.732, в итоге остался лучшим и по итогам дня, и в рамках всей первой серии предсезонных тестов Формулы 1 в 2020 году.

После обеда большинство пилотов предпочли работать на длинных сериях кругов, поэтому верхняя половина протокола изменилась несильно – из 5-ти лучших времен 4 были показаны в первой половине дня.

Одним из немногочисленных исключений стал Льюис Хэмилтон, который за полдня проехал больше 60 кругов – но при этом однажды выезжал из боксов на самых мягких шинах С5. Судя по всему, действующий чемпион мира пытался проехать по-настоящему быстрый круг – однако допустил ошибку в одном из поворотов и был вынужден отлавливать машину, потеряв на этом время. В результате самый быстрый круг британца оказался почти на 0,8 секунды медленнее, чем у Боттаса.

Заезды не обошлись без происшествий, самым заметным из которых стала авария Кевина Магнуссена вскоре после обеда. Датчанин, успевший к этому моменту совершить всего три круга, потерял контроль над автомобилем в связке 7-го и 8-го поворотов. Команда назвала причиной инцидента прокол – однако изучение фотографий с места аварии привело экспертов к мысли, что все началось с поломки одного из рычагов задней подвески. Полученные болидом повреждения уже не позволили Магнуссену выехать на трассу до завершения отведенного на заезды времени.

За час до конца заездов из-за внезапного падения мощности на трассе остановился и потребовал эвакуации болид Даниэля Риккардо – что, впрочем, не помешало австралийцу через некоторое время продолжить выполнение дневной программы. И даже отметиться достаточно зрелищным разворотом – впрочем, без особых последствий, так как Renault закрутило на асфальтовой зоне безопасности.

После обеда на трассу вернулись Себастьян Феттель и Николя Латифи, которые в первой половине дня прервали участие в заездах из-за проблем с двигателями. Превзойти собственные утренние времена немец и канадец не смогли – но, видимо, команды и не ставили перед ними такой задачи.

На этом первая в 2020 году серия предсезонных тестов закончилась – вторая стартует в ближайшую среду, 26 февраля, и также пройдет в Барселоне.

Motorsport.com ведет онлайн-трансляцию тестов, которая не закончилась вместе с заездами и продолжает пополняться информацией с трассы и ремарками участников тестов.

Результаты третьего дня первой серии тестов