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Последние обновления Mercedes заметно усилили команду – по итогам пятничной тренировки Гран При Австрии, а также двух первых квалификационных сегментов сложилось впечатление, что семикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону на этот раз хватит скорости для борьбы за действительно хороший результат.

Однако в третьей части пятничной сессии семикратный чемпион мира ошибся в быстром седьмом повороте, и его машина врезалась в ограждение.

Пилот рассказал, что удар получился сильным, физически он в порядке, однако «в высшей степени разочарован в самом себе».

«Должен извиниться перед командой, – сказал Льюис в эфире Sky Sports. – Все так упорно работали, чтобы сделать машину быстрой, и мне было очень неприятно повредить ее.

Мы должны были бороться за место в первой тройке, как мне кажется. У меня нет ответа, почему так вышло. Я просто потерял контроль над задком в седьмом повороте, вот и все».

Хэмилтон не показал зачетного времени в финале квалификации, так как до этого прервал быструю попытку после ошибки в третьем повороте. В итоге гонщика ждет старт в спринте с десятой позиции.