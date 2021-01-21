Хэмилтон не сказал боссу Ф1, останется ли в чемпионате

Семикратный чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон до сих пор не подписал с Mercedes контракт на 2021 год. Хотя и он, и команда уверяют, что проблем с договором нет, уже появились слухи о замене Хэмилтона на Джорджа Расселла.

Новый руководитель Ф1 Стефано Доменикали рассказал, что и сам общался с Льюисом, но ответа о продлении контракта не получил.

«Мы с ним разговаривали на Рождество, – рассказал Доменикали Sky Sports. – Он готовится к сезону, но он не сказал мне, подпишет контракт или нет».

При этом сам Доменикали считает важным, чтобы Хэмилтон остался в Ф1, учитывая его роль и за пределами спорта: «У него есть отличная возможность быть сильнейшим в мире, не только в плане спорта. Он может и дальше играть роль, выходящую за пределы спорта. Быть чемпионом это одно, но делать то же самое в других сферах – иная задача. Так что я убежден и, как заинтересованная сторона, надеюсь, что все вопросы [с контрактом] вскоре разрешатся».