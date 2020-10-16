Хэмилтон: Не Шумахер сделал Ferrari успешной
Льюис не считает, что вклад Михаэля в успех команды был больше, чем у самого британца
На Гран При Айфеля Льюис Хэмилтон выиграл 91-ю гонку в карьере и сравнялся с рекордом Михаэля Шумахера. Однако, многие ветераны не согласились поставить британца в один ряд с Красным бароном. То же мнение высказал и Себастьян Феттель.
Одним из преимуществ Шумахера над Хэмилтоном называли то, что Михаэль пришел в Ferrari после многих лет без титула и сделал ее сильнейшей командой в Формуле 1, в то время как Хэмилтон просто получает от Mercedes лучшие машины в пелотоне. Но сам Льюис с таким подходом не согласен.
«Все говорят, что Михаэль привел Ferrari к успеху, но никто не может этого сделать, – цитирует Хэмилтона Bild. – Не я привел Mercedes к успеху и не Михаэль сделал это с Ferrari. Я очень люблю его, он легенда, но это не только его заслуга.
Наша работа – заводить парней, вдохновлять их. И этим я невероятно горжусь».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Михаэль Шумахер , Льюис Хэмилтон
|Команды
|Ferrari
|Автор
|Иван Матушкин