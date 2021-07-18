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Формула 1 / Гран При Великобритании Новости

Хэмилтон не признал вины в аварии: Макс не оставил мне места

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Льюис считает, что сделал что мог, чтобы избежать контакта

Хэмилтон не признал вины в аварии: Макс не оставил мне места

Льюис Хэмилтон был признан виновным в столкновении с Максом Ферстаппеном на первом круге Гран При Великобритании. В повороте «Коупс» чемпион мира пытался атаковать по внутренней траектории, в результате чего задел заднее колесо соперника.

Для Ферстаппена это закончилось тяжелой аварией, а Хэмилтон получил 10 секунд штрафа. Но своей вины в инциденте не увидел.

«Я всегда стараюсь действовать размеренно, особенно в борьбе с Максом, ведь он очень агрессивен, – сказал Хэмилтон. – А сегодня случилось такое. Я был с ним полностью бок о бок, и он не оставил мне места. Но независимо от того, согласен я со штрафом или нет, я решил принять его и продолжить работать. Решил не позволить ничему встать у меня на пути».

Отбыв штраф Хэмилтон смог обогнать трех соперников и выиграть гонку. Правда, его партнеру Валттери Боттасу заранее приказали пропустить британца без борьбы.

«Я просто переполнен, – сказал Льюис. – Гонка была очень тяжелой физически. И тут такие болельщики, домашние, лучшие в мире. Я мечтал добиться этого перед всеми ними. И я не сделал бы этого без отличной командной работы с Валттери и усилий всего коллектива».

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