Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В правилах Формулы 1 есть требование к гонщикам поддерживать по ходу квалификации достаточную скорость, чтобы в стремлении поберечь резину или обеспечить выгодное положение на трассе не создавать помехи и угрозы соперникам, которые проводят быструю попытку.

На каждом этапе устанавливается собственная минимальная планка времени круга, которую, впрочем, соблюдают не всегда. Скажем, в квалификации недавнего Гран При Испании судьи зафиксировали в общей сложности 55 нарушений в исполнении 18 разных пилотов. Строже всех тогда наказали Мика Шумахера и Кевина Магнуссена – она получили предупреждения.

В Баку после квалификации спортивные арбитры вызвали Ландо Норриса и Льюис Хэмилтона, которые «в нарушение указаний руководителя гонки двигались беспричинно медленно» в 18:59 по местному времени – то есть под конец второго сегмента.

Еще до похода к судьям Хэмилтон заявил журналистам, что во-первых ничего не нарушал, а во-вторых ехал максимально далеко от гоночной траектории.

«На прямых мы и так одни из самых медленных, – объяснил он по просьбе Motorsport.com. –Так что мне очень нужен слип-стрим. Правило состоит в том, что ты должен быть в определенных границах по времени от линии выезда из боксов до линии заезда туда.

И я был в этих границах. Да, я замедлился, но при этом сместился в сторону, далеко в сторону, чтобы никому не мешать. Просто те, кто были сзади, тоже не хотели обгонять меня.

Это интересный сценарий, чем-то похожий на Барселону. Там все полностью игнорировали пределы и ехали до смешного медленно. Кажется, паре гонщиков тогда выписали предупреждения.

Но они тогда ехали намного медленнее меня. Это позволило им остудить шины минимум на пять градусов. Именно поэтому потом все стали такими быстрыми. Я помню, как опережал их, и их темп был реальной проблемой.

Но сегодня я был в отведенных границах. Я ехал сбоку и не делал ничего опасного».

Он продолжил: «Полагаю, я ничего не нарушил. Если бы время было больше предельного – тогда да, все ясно. Но такого не было».

Льюис показал в квалификации седьмой результат. Прежде за пять гонок в Баку он одержал одну победу и однажды финишировал вторым.

Обновление: Хэмилтон и представители Mercedes доказали судьям, что гонщик действительно не нарушал пределов максимально допустимого времени круга, а лишь замедлился, пропуская Норриса – но тот не хотел выходить вперед, чтобы обеспечивать слип-стрим. В результате эпизод решено было оставить без последствий для обоих участников.