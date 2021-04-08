Хэмилтон не поздравил Росберга с победой в XE

Чемпионы Формулы 1 Нико Росберг и Льюис Хэмилтон были друзьями детства, однако их отношения испортились, когда оба выступали за Mercedes. С тех пор пилоты перестали общаться, однако в этом году оказались владельцами команд в новой серии Extreme E. И на первом этапе серии именно их команды сражались за победу.

Успешнее оказалась команда Росберга Rosberg X Racing, и Нико рассказал, что бывший напарник даже не поздравил его с победой.

«Он не поздравлял, но наверное поздравил бы, будь у него мой номер, – сказал Росберг немецкому каналу Sky. – Но все равно очень здорово, что мы теперь соревнуемся как боссы команд и занимаем первое и второе места в чемпионате. Забавно, что теперь наша дуэль продолжилась здесь».

Росберг отметил, что их с Хэмилтоном соревнование должно положительно сказаться на популярности серии:

«У наших команд была дуэль. Иногда вперед выходила его команда, иногда моя. Был серьезный бой, который мы решили в свою пользу, что меня очень порадовало. Но дуэль точно продолжится. Прекрасно то, что чем жестче наша дуэль, тем больше внимания мы привлечем к серии и проблема изменения климата, с которой боремся».