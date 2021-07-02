Хэмилтон не поверил, что Mercedes опередила Red Bull

После поражения на Гран При Штирии, где Макс Ферстаппен объективно оказался сильнейшим, Льюис Хэмилтон начал второй уик-энд на той же трассе с лучшего времени по итогам пятницы.

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Семикратный чемпион мира опередил главного соперника на пару десятых – однако затем сказал, что в действительности прогресс Mercedes куда скромнее.

«Думаю, у них еще есть в запасе скорость, – объяснил британский гонщик на медиа-сессии. – В то же время, мы все-таки добились сегодня небольшого прогресса. При этом, мне кажется, они по прежнему впереди – на две десятых, может, на полторы.

Мы понемногу делаем шажки вперед, но пока этого недостаточно, чтобы хотя бы сравняться с ними. Я полагаю, что они сделают свой ход завтра. Я еще спрошу у ребят из своей бригады – не понимаю, где они [Red Bull] выигрывают у нас».

Он добавил: «Сегодня утром у нас были определенные сложности, мы пробовали разные варианты – но в итоге вернулись практически к тому, что было на прошлой неделе, хотя и с некоторыми отличиями. После этого ощущения стали гораздо лучше. Знаете, мы, пожалуй, не будет ничего больше сильно менять. Как говорят, не стоит чинить то, что работает. Разве что самые небольшие изменения».

Глава команды Тото Вольф тоже остался в целом доволен пятницей.

«Я бы назвал это осторожным оптимизмом, – пояснил он. – Конечно, я ожидаю, что Red Bull завтра прибавил, но мы точно смогли прибавить в некоторых связках поворотов. Это обнадеживает.

Думаю, нам также удалось получить чуть больше от мотора, более правильно использовав его. Да и сами быстрые круги хорошо получились у обоих пилотов».

Дополнительная информация: Люк Смит