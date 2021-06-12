С 2022 года Формула 1 перейдет на новый регламент, который должен позволить пилотам преследовать соперников и легче обгонять их. Но при этом минимальный стартовый вес машин составит уже 790 кг.

Это очередное повышение, которое укладывается в тенденцию последних лет: во времена моторов V8 автомобили весили 640 кг, с 2016 года – 700 кг, а сейчас планка поднялась до 750 кг.

Дополнительный вес отчасти компенсируется ростом мощности моторов, но машины все равно становятся менее верткими и не доставляют гонщикам такого удовольствия.

Льюис Хэмилтон высказал мнение, что постоянное утяжеление машин не идет на пользу всей Формуле 1.

«Не понимаю, почему они постоянно становятся тяжелее, – признался британец по ходу уик-энда в Баку. – Как это направление движения сочетается со всеми этими разговорами об экологичности спорта.

Машины все тяжелее, они расходуют все больше энергии. У меня есть ощущение, что это не самое правильное направление».

Кроме веса, в последнее время увеличиваются и геометрические размеры шасси. Здесь самым ярким примером является Mercedes, где используют большое плоское шасси в качестве аэродинамического инструмента.

«Более легкие машины были верткими, не такими крупными, – добавил сэр семикратный. – Понятно, что гонки на более маневренных машинах получались лучше.

Сейчас и трассы становятся все шире – скажем. в Баку есть очень широкие мета, хотя есть и узкие. В Монако всегда было крайне сложно обгонять, но нынешние машины стали просто слишком большими для этой трассы.

А от того, что они все тяжелее, приходится рассеивать все больше энергии – большие тормоза, большие воздухозаборники их охлаждения. Надо привозить больше топлива. Я не могу этого понять».

С Льюисом согласился и Кими Райкконен: «Когда ты видишь машину одного из прежних сезонов, а иногда даже прошлогоднюю, то ловишь себя на мысли: "Ого, какая она маленькая!". Сейчас дизайн стал иным.

Думаю, если бы мы до сих пор выступали на технике из середины 2000-х – или какого-то другого периода, – это не сильно повлияло бы на качество гонок. Но на пути развития было потрачено множество денег, а больше ничего и не изменилось».