Казалось бы, что может омрачить сотрудничество топ-команды и знаменитого пилота? Много совместных сезонов, ворох побед и титулов, общие амбиции и блестящие перспективы неизбежно подталкивают к продлению отношений. Но случается, что коса находит на камень.

Партнерство Льюиса Хэмилтона и Mercedes можно назвать самым успешным за всю историю Ф1. Вместе они выиграли 74 Гран При, и это абсолютный исторический рекорд: у Михаэля Шумахера и Ferrari – 72 общих победы. Но за два с небольшим месяца до старта нового сезона британец по-прежнему остается свободным агентом.

Ситуация нестандартная, но в летописях Формулы 1 есть похожий случай. Причем его героями стали пилот, которым Хэмилтон неизменно восхищается, и команда, которая в свое время привела британца в чемпионат мира. И если Mercedes собирается обо всем договориться с Льюисом до начала предсезонных тестов, Айртон Сенна и McLaren в 1993 году приняли решение о продолжении сотрудничества еще позже. Причем на момент, когда бразилец все-таки согласился выступать за коллектив из Уокинга, состав McLaren был уже полностью укомплектован – и одного из пилотов пришлось сажать на скамейку запасных...

Почему Сенне «разонравился» McLaren

30 лет назад Айртон Сенна был главной звездой Ф1. Бразильский Волшебника ярко заявил о себе благодаря ярким выступлениям за Toleman и Lotus, но главных успехов он добился в составе McLaren. Выиграв три титула за четыре сезона.

Сочетание желто-зеленого шлема Сенны с табачной красно-белой раскраской машин McLaren все болельщики Ф1 давно считают культовым.

Айртон Сенна за рулем McLaren MP4/6 Honda, 1989 год Фото: Райнер Шлегельмильх

Стоит отметить, что на стыке 80-х и 90-х годов прошлого века Формула 1 проходила через интересные перемены. Расстановка сил ощутимо менялась: если в 1988 и 1989-м преимущество McLaren-Honda было неоспоримым, а в 1990-м – весьма существенным, то в сезоне-91 отчетливо показала свою силу Williams-Renault.

Шасси Патрика Хэда и молодого гения аэродинамики Эдриана Ньюи в сочетании с мощным французским мотором образовали грозную комбинацию, и уже в 1992 году оснащенная активной подвеской машина FW14B поехала настолько быстро, что за ее рулем Найджел Мэнселл нередко опережал Сенну на круг.

Бразилец всегда был не только выдающимся пилотом, но и большим мастером выстраивать отношения. Подобно великому Хуану-Мануэлю Фанхио, он знал толк в политических играх и умел добиваться своих целей.

Как трехкратный чемпион едва не остался без места в Ф1

Уже в 1991-м, предвидя усиление Williams, Айртон решил договорился с этой командой. Менеджер бразильца Джулиан Джекоби вспоминал: когда он вместе с Айртоном ехал на Гран При Бельгии, в его портфеле лежали два контракта на следующий сезон – с McLaren и с Williams.

По ходу уик-энда Сенна окончательно принял решение, что сменит команду. Но перед тем, как объявить об этом, решил позволить Кавамото-сану, большому боссу компании Honda. С японцами Айртона связывали очень тесные отношения, он был многим им обязан. Разговор длился целый час, и Кавамото убедил бразильца еще на год остаться в McLaren.

В 1992 году в Ф1 никто не мог угнаться за Williams. Сенна (№1) обычно сражался за третью позицию с Михаэлем Шумахером Фото: Motorsport Images

Дальнейшее развитие событий показало, что изначальное чутье не подвело Сенну. В сезоне-92 он не участвовал в борьбе за титул. А потом Honda и вовсе решила покинуть Ф1.

«Они рассказали обо всем Айртону за три месяца до того, как проинформировать [главу McLaren] Рона Денниса, – вспоминал Джекоби. – Он [Сенна] был просто опустошен и оказался в шаге от того, чтобы вообще не выступать в 1993-м».

Узнав о решении Honda, бразилец сразу же обратился к Фрэнку Уильямсу и предложил гоняться за его команду бесплатно. Но тот уже договорился с Аленом Простом. Француз прекрасно помнил, чем закончились их совместные выступления с Сенной в McLaren, и на этот раз использовал все возможности, чтобы не получить бразильца в напарники.

В контракте Проста было прописано право использовать вето при выборе командой второго гонщика. Узнав о желании старого соперника выступать за Williams, Ален задействовал это право. Сенна был буквально подавлен и открыто обвинил Проста в трусости. Но изменить уже ничего не мог. Двери Williams оказались для Айртона заперты.

В то же время было ясно, что у McLaren без Honda нет серьезных шансов в чемпионате-93. Деннис попробовал договориться с Renault, но план провалился. Сенне нужно было принимать решение, что делать дальше.

В пелотоне была еще неплохая команда Benetton с заводскими движками Ford, но там Флавио Бриаторе выстроил все вокруг юного Михаэля Шумахера. Ferrari лежала в руинах, и хотя работавший там Ники Лауда предлагал Айртону контракт, ответ гонщика оказался отрицательным. Всех прочих даже рассматривать не стоило.

В 1992 году Сенна принес McLaren три победы в Гран При Фото: Эрколе Коломбо

Оставался вариант с McLaren. У команды больше не было партнера-моториста, а вместе с уходом Honda она потеряла и серьезную часть бюджета. Но история прошлых совместных успехов не позволяла Сенне и Деннису просто так разойтись в стороны.

Как Сенна стал в команде третьим, но не лишним

Началось сложное межсезонье, по ходу которого гонщик и босс команды вели каждый свою игру. Айртон даже съездил в Америку, где провел тесты машины IndyCar и произвел очень хорошее впечатление на команду Penske.

Рон тем временем договорился о поставках моторов с Ford, однако это был клиентский контракт. Он стоил денег, а усовершенстованные двигатели в первую очередь получали Benetton и лично Шумахер.

Большая игра продолжалась. Сенна приехал на зимние тесты в Эшторил, чтобы понять. на что способна новая машина McLaren. К удивлению самого бразильца, все оказалось очень неплохо. Шасси MP4/8 вышло удачным – конструкторам удалось победить нестабильность, которая так мешала Айртону в 1992-м.

По воспоминаниям участников тех событий, пилот разглядел в машине большой потенциал для улучшений и пришел к мысли, что готов выйти за ее рулем на старт сезона-93.

Но прежде надо было обсудить условия сотрудничества. Потеря бонусов от Honda и необходимость платить за моторы не оставили Рону серьезного бюджета на гонорар именитому гонщику. Сенна же настаивал, что его услуги стоят дорого. В том числе и потому, что выступать предстоит не на самой быстрой машине.

Бразилец хотел по миллиону долларов за гонку. Немалая и в наши дни, тогда эта сумма была едва ли не рекордной. Шумахер, хоть еще и не был чемпионом мира, получал 2,5 млн за год.

Деннис начал переговоры с того, что не имеет возможности платить больше 5 миллионов. Сенна сказал, что за такие деньги проведет пять первых Гран При – это даст боссу McLaren время для поисков дополнительного финансирования. Рону ничего не оставалось, как согласиться.

Отдельно стоит упомянуть, что к тому моменту, когда Деннис ударил по рукам с Сенной, состав команды вообще-то уже был укомплектован: контракты с коллективом из Уокинга подписали молодой талант Мика Хаккинен и чемпион IndyCar Майкл Андретти. Меньшим злом было понижение финна: его перевели на должность тест-пилота – и в том году Мика смог провести лишь три гонки в конце сезона (когда неважно выступавший Андретти принял решение завязать с Формулой 1 досрочно).

Айртон Сенна на вершине подиума Гран При Бразилии 1993 года Фото: Райнер Шлегельмильх

Из пяти оплаченных гонок Айртон выиграл две – сначала порадовал своих болельщиков на «Интерлагосе», а затем выдал блистательное выступление в залитом дождем Донингтоне. В общем зачете Волшебник всего два очка уступал Просту – и хотя со спортивной точки зрения это не могло не радовать Денниса, босс McLaren прекрасно понимал, что теперь позиции гонщика на переговорах стали даже сильнее, чем прежде.

Сенна добился того, что хотел. Теперь ему платили за каждый выход на старт. За оговоренное число дней до очередного Гран При на счет бразильца поступал перевод от McLaren, гонщик ехал на этап, проводил его – и ждал следующего перевода.

Сразу после перехода на такую схему Айртон выиграл в Монако и вышел в лидеры чемпионата. Но затем инициативой прочно завладела Williams, и за несколько гонок до финиша Прост завоевал титул. Сенна одержал в чемпионате еще две победы, включая финальный Гран При в Аделаиде. Но еще задолго до этого он договорился с Фрэнком Уильямсом о переходе в его команду с 1994 года. Как говорят, с зарплатой в 20 миллионов.

Позже Деннис уверял, что именно потраченных на бразильцу денег команде и не хватило в сезоне-93, чтобы совершенствовать свою машину и оказать достойное сопротивление Williams. Вышло так, что Сенна сам лишил McLaren возможности удержать себя.

Контракт со звездными гонщиками стоит дорого. Это отлично понимают и в нынешней Mercedes, где всегда тратили деньги прежде всего на создание быстрой машины. Однако иметь в своем составе прославленного чемпиона тоже крайне важно. И в этом отношении Тото Вольф, нет сомнений, очень хорошо представляет, насколько непросто было 28 лет назад Рону Деннису.