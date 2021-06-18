Хэмилтон назвал пятницу во Франции похожей на Монако и Баку

После двух городских этапов, где дела у Mercedes шли не лучшим образом, в Ле-Кастелле команда явно вернулась на привычные позиции. Валттери Боттас стал быстрейшим в пятницу утром, а после обеда темп Mercedes и Red Bull оказался близким.

Однако, как рассказал обладатель семи титулов Льюис Хэмилтон, по ощущениям новый Гран При стартовал для него ничуть не проще, чем два предыдущих.

«Честно говоря, отличий почти нет, – сказал британец в интервью Sky Sports. – Да, позиции не такие, как в Монако и Баку, но уик-энд получается сложным – как, думаю, и для всех.

То ли дело в асфальте. то ли в температуре, то ли в этих перекачанных шинах. Они установили в этот раз такое высокое давление, какого прежде, вроде, и не бывало. Сложно сказать. Все много скользят, и из-за этого каждый испытывает сложности».

Он добавил: «Впрочем, времена выглядят не так и плохо. Мы близко к лидерам, так что на этот раз как минимум в борьбе за высокие позиции».

Оценивая скорость Red Bull, Льюис назвал того главным фаворитом: «Можно биться об заклад, что они будут быстры весь уик-энд».

Также Хэмилтон отметил, что в квалификации перед командами будет стоять непростой вопрос при выборе резины: из-за жары состав Soft изнашивается так быстро, что пока не выглядит оптимальным.

«На жестких составах ощущения лучше, – объяснил он. – В такую погоду никому не хочется ездить на мягких. И я не уверен, какая резина здесь быстрее.

Ресурса Soft хватает на полкруга, а после этого преимущество уже у более выносливых шин Medium. В то же время. сцепления у них меньше. Так что посмотрим, кто что выберет».

Дополнительная информация: Люк Смит