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Формула 1 / Гран При Франции Новость

Хэмилтон назвал пятницу во Франции похожей на Монако и Баку

По словам чемпиона мира, хоть его позиция в протоколе и оказалась более высокой, общие ощущения от нового Гран При оказались не самыми позитивными

Хэмилтон назвал пятницу во Франции похожей на Монако и Баку

После двух городских этапов, где дела у Mercedes шли не лучшим образом, в Ле-Кастелле команда явно вернулась на привычные позиции. Валттери Боттас стал быстрейшим в пятницу утром, а после обеда темп Mercedes и Red Bull оказался близким.

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Однако, как рассказал обладатель семи титулов Льюис Хэмилтон, по ощущениям новый Гран При стартовал для него ничуть не проще, чем два предыдущих.  

«Честно говоря, отличий почти нет, – сказал британец в интервью Sky Sports. – Да, позиции не такие, как в Монако и Баку, но уик-энд получается сложным – как, думаю, и для всех.

То ли дело в асфальте. то ли в температуре, то ли в этих перекачанных шинах. Они установили в этот раз такое высокое давление, какого прежде, вроде, и не бывало. Сложно сказать. Все много скользят, и из-за этого каждый испытывает сложности».

Он добавил: «Впрочем, времена выглядят не так и плохо. Мы близко к лидерам, так что на этот раз как минимум в борьбе за высокие позиции».

Оценивая скорость Red Bull, Льюис назвал того главным фаворитом: «Можно биться об заклад, что они будут быстры весь уик-энд».

Также Хэмилтон отметил, что в квалификации перед командами будет стоять непростой вопрос при выборе резины: из-за жары состав Soft изнашивается так быстро, что пока не выглядит оптимальным.

«На жестких составах ощущения лучше, – объяснил он. – В такую погоду никому не хочется ездить на мягких. И я не уверен, какая резина здесь быстрее.

Ресурса Soft хватает на полкруга, а после этого преимущество уже у более выносливых шин Medium. В то же время. сцепления у них меньше. Так что посмотрим, кто что выберет».

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Дополнительная информация: Люк Смит

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