Хэмилтон: Не могу обещать, что останусь после 2020 года

Льюис Хэмилтон выиграл Гран При Формулы 1 в Имоле и досрочно принес своей команде Mercedes седьмой Кубок конструкторов. На следующем этапе в Турции он также может досрочно завоевать и личный седьмой чемпионский титул, сравнявшись по этому параметру с Михаэлем Шумахером.

Однако, разговаривая с журналистами после гонки и обсуждая планы главы Mercedes Тото Вольфа найти себе преемника, Хэмилтон неожиданно допустил и свой уход после окончания сезона.

«Мы много общаемся с Тото, мне всегда важно понимать, что его беспокоит в жизни, – сказал Хэмилтон. – Нам не все равно друг на друга. Я уже много-много лет выступаю в Формуле 1, так что я понимаю его желание немного отойти от дел и проводить больше времени со своей семьей.

Я тоже думаю о всяком разном. Я прекрасно себя чувствую, я силен, и мне кажется, что я мог бы продолжать в том же духе еще много месяцев. Мне бы хотелось быть в Формуле 1 в следующем году, но я сейчас ничего не могу вам гарантировать. Очень многое увлекает меня и помимо гонок, так что посмотрим.

В любом случае, я мечтаю однажды рассказать своим детям о семи чемпионских титулах».