Хэмилтон не мог ехать в Портимане в полную силу: ему свело ногу
Британец признался, что по ходу дистанции вынужден был приподнимать ногу с газа из-за болезненных ощущений
Гран При Португалии закончился убедительной победой Льюиса Хэмилтона i завершив первый круг только третьим, гонщик Mercedes уверенно переиграл соперников и финишировал почти на полминуты раньше своего напарника Валттери Боттаса.
Читайте также:
Однако после финиша британец рассказал, что в действительности все было куда сложнее, чем казалось. Ему свело судорогой мышцу правой ноги.
«Я знаю, что в нашем спорте очень велики физические нагрузки, но мне свело ногу, – признался Льюис репортерам после финиша. – Мне приходилось часто убирать ее с педали газа на прямых, так как было весьма больно. Но как-то я смог справиться. Нельзя же проезжать без газа весь круг».
Говоря о том, как он пропустил в первых поворотах Валттери Боттаса и Карлоса Сайнса, шестикратный чемпион добавил: «Дождь должен был начаться сразу после финиша, но закапало уже на старте. Я хорошо начал движение с решетки, но в седьмом повороте возникла сильная избыточная поворачиваемость. И я не был уверен, чего ждать дальше.
Так что я резко сбросил темп. Наверное, стоило попробовать защищаться от атак Валттери, но я подумал, что отыграюсь позже. К счастью, мне это удалось».
Читайте также:
Предыдущая новость
«Мой нос отвлек Боттаса». Сайнс о методах борьбы с Mercedes
Следующая новость
Бинотто: Мы могли бы рискнуть и сильнее, у нас был запас
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Португалии
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон
|Автор
|Джонатан Нобл