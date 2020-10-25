Хэмилтон не мог ехать в Портимане в полную силу: ему свело ногу

Гран При Португалии закончился убедительной победой Льюиса Хэмилтона i завершив первый круг только третьим, гонщик Mercedes уверенно переиграл соперников и финишировал почти на полминуты раньше своего напарника Валттери Боттаса.

Однако после финиша британец рассказал, что в действительности все было куда сложнее, чем казалось. Ему свело судорогой мышцу правой ноги.

«Я знаю, что в нашем спорте очень велики физические нагрузки, но мне свело ногу, – признался Льюис репортерам после финиша. – Мне приходилось часто убирать ее с педали газа на прямых, так как было весьма больно. Но как-то я смог справиться. Нельзя же проезжать без газа весь круг».

Говоря о том, как он пропустил в первых поворотах Валттери Боттаса и Карлоса Сайнса, шестикратный чемпион добавил: «Дождь должен был начаться сразу после финиша, но закапало уже на старте. Я хорошо начал движение с решетки, но в седьмом повороте возникла сильная избыточная поворачиваемость. И я не был уверен, чего ждать дальше.

Так что я резко сбросил темп. Наверное, стоило попробовать защищаться от атак Валттери, но я подумал, что отыграюсь позже. К счастью, мне это удалось».