Хэмилтон: Не хочу выходить из комнаты

На пресс-конференции перед стартом Гран При Австралии Льюис Хэмилтон заявил, что удивлен решением проводить этап, несмотря на пандемию коронавируса. Хэмилтон ссылался на другие спортивные соревнования, которые отменяют ради безопасности.

Позднее британец выложил в сториз инстаграма видео, написав: «Честно говоря, не хочу выходить из номера в отеле». Льюис также обратился ко всем, кто приехал на Гран При, с просьбой чаще мыть руки и пользоваться санитайзером.

Сегодня стало известно, что у одного из сотрудников McLaren обнаружен коронавирус. Команда объявила, что не примет участия в Гран При. Формула 1 еще официально не отреагировала на эту новость.

UPD: Формула 1 выпустила официальное заявление по ситуации с McLaren. Вот его текст: «После результата теста сотрудника McLaren, Ф1 и FIA находились в тесной связи с командой, пока она принимала решение. Мы также получаем инструкции от властей разных уровней касательно дальнейших шагов. Нашим приоритетом является безопасность фанатов, команд и всех сотрудников».