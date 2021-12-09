Хэмилтон: Не хочу думать, что победа будет спорной

Предпоследний этап Формулы 1, который проходил в Саудовской Аравии, запомнился жесткой борьбой между Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном, контактами, небольшими столкновениями, штрафами и эмоциональными высказываниями после гонки.

В частности, от Ферстаппена досталось судьям, которые наказали его за оборону позиции с выездом за пределы трассы, а от Хэмилтона — самому Ферстаппену, которого пилот Mercedes обвинил в безрассудстве.

Однако накануне Гран При Абу-Даби слова Хэмилтона звучали скорее примерительно.

«Я не хочу заморачиваться и тратить силы на то, чтобы думать о том, что судьба титула решится не на трассе, – сказал Хэмилтон, сидя на пресс-конференции рядом с Ферстаппеном. – Мы все приехали сюда для того, чтобы гоняться и побеждать. И мне хочется верить, что все хотят сделать это честно.

Я ожидаю отличной гонки. Мы приехали сюда с машиной, у которой отличная скорость, мы победили в прошлый раз. Без сомнений противники будут сильны в этот уик-энд. Но мне кажется, за прошлые недели мы многое наверстали и теперь очень сильны.

Что касается Макса, то когда я назвал его сумасшедшим, то это была эмоциональная фигура речи. Все пилоты немного сумасшедшие, раз занимаются таким делом и так рискуют. Но у нас уже было много гонок вместе, было много хорошего, но были и инциденты. Мне хочется верить, что каждый из нас чему-то научился».