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Британский гонщик за последние сезоны Формулы 1 превзошел все главные статистические рекорды спорта, став самым успешным в истории по числу поулов, побед, подиумов и других подобных достижений. Если он выиграет титул в 2021-м, то и в этом станет единоличным лидером, опередив Михаэля Шумахера.
Однако сам Льюис признался, что для него важны не только гоночные рекорды.
«Я не из тех, кто постоянно говорит о своем наследии, – сказал 36-летний пилот Mercedes в недавнем интервью Sky Sports. – Но надо сказать, мне часто задают вопросы об этом. И хотя в последние годы гонки были моей жизнью, я не хочу, чтобы меня запомнили только за одно это.
Надеюсь, мне удастся сделать что-то важное и за пределами гонок. Я считаю, что это очень здорово поможет мне создать своего рода платформу. Я никогда не думал, что у меня появится такая платформа, что мой голос будут слышать, что потенциально я смогу на что-то влиять.
Мне хочется быть разумным и мудрым в использовании всего этого, так как помимо прочего я еще и несу ответственность».
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|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон
|Автор
|Александр Кабановский