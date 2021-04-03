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Формула 1 / Новость

Хэмилтон: Не хочу, чтобы меня помнили лишь за участие в гонках

Автор:
, Ответственный редактор

Сэр Льюис нацелился оставить после себя не только ворох рекордов в Формуле 1, но и кое-что еще

Хэмилтон: Не хочу, чтобы меня помнили лишь за участие в гонках

Британский гонщик за последние сезоны Формулы 1 превзошел все главные статистические рекорды спорта, став самым успешным в истории по числу поулов, побед, подиумов и других подобных достижений. Если он выиграет титул в 2021-м, то и в этом станет единоличным лидером, опередив Михаэля Шумахера. 

Однако сам Льюис признался, что для него важны не только гоночные рекорды. 

«Я не из тех, кто постоянно говорит о своем наследии, – сказал 36-летний пилот Mercedes в недавнем интервью Sky Sports. – Но надо сказать, мне часто задают вопросы об этом. И хотя в последние годы гонки были моей жизнью, я не хочу, чтобы меня запомнили только за одно это. 

Надеюсь, мне удастся сделать что-то важное и за пределами гонок. Я считаю, что это очень здорово поможет мне создать своего рода платформу. Я никогда не думал, что у меня появится такая платформа, что мой голос будут слышать, что потенциально я смогу на что-то влиять.

Мне хочется быть разумным и мудрым в использовании всего этого, так как помимо прочего я еще и несу ответственность».  

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон
Автор Александр Кабановский

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